ترامب يرفض المشاركة في جلسة المساءلة بعزله

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رام الله - دنيا الوطن

قال البيت الأبيض في رسالة بعث بها لرئيس اللجنة القضائية بمجلس النواب الأميركي: "إن الرئيس دونالد ترامب لن يرسل ممثلا إلى الجلسة التي تعقدها اللجنة يوم الأربعاء في إطار مساءلة الرئيس".



وقال بات سيبولون مستشار الرئيس في الرسالة التي بعث بها لجيرولد نادلر: "إن فريق ترامب لا يمكن توقع مشاركته في جلسة في الوقت الذي لم يتم فيه بعد إعلان أسماء الشهود وفي الوقت الذي لم يتضح فيه بعد ما إذا كانت اللجنة القضائية ستوفر للرئيس عملية تتسم بالعدالة من خلال جلسات إضافية"، بحسب ما جاء على موقع وكالة (رويترز).



وأضاف سيبولون في الرسالة: "إن البيت الأبيض سيرد بشكل منفصل على جلسة بحلول الموعد النهائي يوم الجمعة".