(الليكود) يتهم يائير لبيد بإجهاض تشكيل حكومة وحدة وطنية في إسرائيل





وذكر الحزب في بيانه الذي نقلته هيئة البث الإسرائيلية (مكان)، أنه إذا ما كفّ لبيد عن محاولاته لتخريب الجهود المبذولة لإقامة الحكومة، فإنه يمكن منع إجراء انتخابات أخرى.



وأصدر (أزرق أبيض) بياناً رد فيه على (الليكود) وقال: إن من يعرقل تشكيل حكومة الوحدة، هو رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو.





يأتي ذلك، بعدما اجتمع ممثلون عن الحزبين أمس الأحد، في إطار المفاوضات الائتلافية، وأوضح (أزرق أبيض)، أن اللقاء جرى في أجواء جيدة، غير أن الفجوات بين الجانبين لا تزال كبيرة.





وأفادت إذاعة (كان) أن الجانبين لم يناقشا مقترحاً ينص على تولي رئيس الوزراء، رئاسة الحكومة لمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر وخمسة أشهر ثم يتنحى.



من جهته، قال رئيس حزب (يسرائيل بيتينو) أفيغدور ليبرمان: إن نتنياهو باع الجمهور العلماني والقادمين من دول الاتحاد السوفييتي سابقاً لصالح التحالف الاستراتيجي مع اليهود المتدينيين (الحريديم).





وأضاف في صفحته على موقع (فيسبوك)، أن قيادة (أزرق أبيض) تصرفت على ذات المنوال، مؤكداً رغبته في تشكيل حكومة وحدة وطنية، ترتكز إلى الحزبين الكبيرين وحزبه أيضاً.

رام الله - دنيا الوطنقال حزب (الليكود) في إسرائيل: إنه وافق على تقديم تنازلات جوهرية خلال المفاوضات الائتلافية، إلا أن القطب في (أزرق أبيض)، يائير لبيد، يسعى إلى إجهاض تشكيل حكومة وحدة وطنية.