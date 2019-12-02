هذا ما اقترحه نتنياهو على غانتس لتشكيل الحكومة
رام الله - دنيا الوطن
كشف رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، في محادثات مغلقة، النقاب عن اقتراح كان قد عرضه على رئيس حزب (أزرق أبيض)، بني غانتس، خلال مساعي تشكيل حكومة وحدة.
كشف رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، في محادثات مغلقة، النقاب عن اقتراح كان قد عرضه على رئيس حزب (أزرق أبيض)، بني غانتس، خلال مساعي تشكيل حكومة وحدة.
ووفقا لموقع (روتر) الإسرائيلي، أوضح نتنياهو أنه كان قد اقترح على بني غانتس تشكيل حكومة وحدة على أن يترأسها نتنياهو لمدة نصف عام فقط بالتناوب.
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