شؤون فلسطينية

قوات الاحتلال تعتقل 11 فلسطينياً بالضفة الغربية

قوات الاحتلال تعتقل 11 فلسطينياً بالضفة الغربية
رام الله - دنيا الوطن
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين،11 فلسطينياً، من مناطق عدة بالضفة الغربية.

جاء ذلك، خلال عمليات اقتحام وتفتيش، نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، في منازل المواطنين الفلسطينيين.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، بشكل يومي، سياساتها الاستفزازية، بحق المواطنين الفلسطينيين، من خلال حملات المداهمة والتفتيش والاعتقال.

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