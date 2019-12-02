شؤون فلسطينية

طقس الاثنين: أجواء باردة وانخفاض على درجات الحرارة وتتساقط زخات من الامطار

طقس الاثنين: أجواء باردة وانخفاض على درجات الحرارة وتتساقط زخات من الامطار
رام الله - دنيا الوطن
يكون الجو اليوم الاثنين، غائما جزئياً الى غائم وبارداً نسبياً الى بارد، ويطرأ انخفاض اخر على درجات الحرارة،وتسقط بإذن الله زخات متفرقة من الامطار على مختلف المناطق حتى ساعات الظهيرة ، والرياح شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج .

هذه الليلة يكون الجو غائماً جزئياً وبارداَ خاصة في المرتفعات ألجبلية  والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية معتدلة السرعة مع هبات قوية احيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

الثلاثاء 2019/12/03: يكون الجو غائما جزئيا الى صاف وبارداً نسبياً الى بارد ، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، والرياح شمالية غربية  خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الاربعاء 2019/12/04: يكون الجو غائما جزئيا الى صاف وبارداً نسبياً الى بارد ، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة ،وخلال ساعات الليل تكون الفرصة مهيأة لسقوط امطار متفرقة فوق بعض المناطق والرياح شمالية غربية  خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الخميس 2019/12/05: يكون الجو غائما جزئيا الى صاف وبارداً نسبياً الى بارد ، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة ،ويتوقع سقوط زخات متفرقة من الامطار فوق معظم المناطق، والرياح شمالية غربية  خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج  .

تحذر دائرة الأرصاد الجوية الأخوة المواطنين من خطر:

1- التزحلق على الطرقات 

2- تدني مدى الرؤيا الأفقية بسبب الضباب خاصة في ساعات الصباح.

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي

المدينـة اليـوم ع- ص

 غـداً ع- ص

 بعد غـد ع- ص

 المدينـة اليـوم ع – ص 

غـداً ع – ص

 بعد غـد ع- ص
      القدس 17-9 16-9 16-9 بيت لحم 17-9 16-9 16-9
رام الله والبيرة 16-8 15-8 15-8 طولكرم 23-12 22-12 22-12
نابلس 19-10 18-10 18-10 قلقيلية 23-12 22-12 22-12
جنين 23-12 22-12 22-12 سلفيت 17-9 16-9 16-9
طوباس 23-12 22-12 22-12 روابي 19-10 18-10 18-10
الخليل 16-8 15-8 15-8 غزه 22-13 21-13 21-13
أريحا 26-15 25-15 25-15 خانيونس 22-13 21-13 21-13
الأغوار الشمالية 24-13 23-13 23-13 رفح 23-12 22-12 22-12

أخبار ذات صلة

قوات الاحتلال تعتقل 11 فلسطينياً بالضفة الغربية

قوات الاحتلال تعتقل 11 فلسطينياً بالضفة الغربية

انخفاض على أسعار صرف العملات مقابل الشيكل

انخفاض على أسعار صرف العملات مقابل الشيكل

شاهد: الاحتفال بإنارة شجرة عيد الميلاد المجيد في رام الله

شاهد: الاحتفال بإنارة شجرة عيد الميلاد المجيد في رام الله

حماس: ما كُشف عن معركة حد السيف نصر للمقاومة بصراعها الاستخباري مع الاحتلال

حماس: ما كُشف عن معركة حد السيف نصر للمقاومة بصراعها الاستخباري مع الاحتلال

كوبا تؤكد دعمها لقضية الشعب العربي الفلسطيني

كوبا تؤكد دعمها لقضية الشعب العربي الفلسطيني

شاهد: تحقيق يكشف تفاصيل جديدة حول عملية حد السيف

شاهد: تحقيق يكشف تفاصيل جديدة حول عملية حد السيف

الاحتلال يعتقل شقيقين من العيسوية

الاحتلال يعتقل شقيقين من العيسوية

الاحتلال يمدد توقيف ثلاثة أسرى

الاحتلال يمدد توقيف ثلاثة أسرى

التعليقات

الدنيا حكايات

الجالية الفلسطينية في مصر

الجالية الفلسطينية في مصر

شؤون فلسطينية

قوات الاحتلال تعتقل 11 فلسطينياً بالضفة الغربية

قوات الاحتلال تعتقل 11 فلسطينياً بالضفة الغربية

حماس: ما كُشف عن معركة حد السيف نصر للمقاومة بصراعها الاستخباري مع الاحتلال

حماس: ما كُشف عن معركة حد السيف نصر للمقاومة بصراعها الاستخباري مع الاحتلال

كوبا تؤكد دعمها لقضية الشعب العربي الفلسطيني

كوبا تؤكد دعمها لقضية الشعب العربي الفلسطيني

الاحتلال يعتقل شقيقين من العيسوية

الاحتلال يعتقل شقيقين من العيسوية

الاحتلال يمدد توقيف ثلاثة أسرى

الاحتلال يمدد توقيف ثلاثة أسرى

شاهد: عبير حامد تستعرض مبادرتها الدولية &#34;التعلم من خلال الفن&#34;

شاهد: عبير حامد تستعرض مبادرتها الدولية "التعلم من خلال الفن"

اصابات بحادث سير بين سيارة فلسطينية واسرائيلية قرب رام الله

اصابات بحادث سير بين سيارة فلسطينية واسرائيلية قرب رام الله

إصابة فتى بكسور إثر اعتداء قوات الاحتلال عليه جنوب نابلس

إصابة فتى بكسور إثر اعتداء قوات الاحتلال عليه جنوب نابلس

منوعات

الكشف عن مرض محمد منير الذي أجبره على الاستعانة بـ&#34;كرسي&#34; في حفله

الكشف عن مرض محمد منير الذي أجبره على الاستعانة بـ"كرسي" في حفله

تامر حسني يحصد جائزة أكثر فنان مؤثر في العالم بعدما تبرع بمقتنياته

تامر حسني يحصد جائزة أكثر فنان مؤثر في العالم بعدما تبرع بمقتنياته

أصالة تبكي بسبب &#34;ذاك الغبي&#34; والجمهور يربط الأغنية بانفصالها عن زوجها

أصالة تبكي بسبب "ذاك الغبي" والجمهور يربط الأغنية بانفصالها عن زوجها

بعد تسريب فيديو للراقصة جوهرة.. مفاجأة يكشفها الشاب الذي ظهر معها

بعد تسريب فيديو للراقصة جوهرة.. مفاجأة يكشفها الشاب الذي ظهر معها

&#34;الموسيقيين المصريين&#34; تحدد موقفها من شيرين عبد الوهاب بعد تصريحاتها الصادمة للسعوديين

"الموسيقيين المصريين" تحدد موقفها من شيرين عبد الوهاب بعد تصريحاتها الصادمة للسعوديين

شاهد: محمد هنيدي يكشف تفاصيل عمليته الجراحية

شاهد: محمد هنيدي يكشف تفاصيل عمليته الجراحية

شاهد: ممثلة تركية لسيرين عبدالنور: &#34;ما هذه القنبلة&#34;

شاهد: ممثلة تركية لسيرين عبدالنور: "ما هذه القنبلة"

شاهد: عفاف شعيب تنتقد سهير رمزي وشهيرة وحلا شيحة بسبب خلع الحجاب

شاهد: عفاف شعيب تنتقد سهير رمزي وشهيرة وحلا شيحة بسبب خلع الحجاب

شاهد: دنيا وايمي سمير غانم يغنيان &#34;ملطشة القلوب&#34;على طريقتهما

شاهد: دنيا وايمي سمير غانم يغنيان "ملطشة القلوب"على طريقتهما

شاهد: تصرف غريب..أحلام تقبل بطن المتسابقة رباب ناجد

شاهد: تصرف غريب..أحلام تقبل بطن المتسابقة رباب ناجد

عربي

مقتل ثلاثة مدنيين في قصف جوي جنوبي العاصمة الليبية

مقتل ثلاثة مدنيين في قصف جوي جنوبي العاصمة الليبية

الأردن يقرر إعادة فتح جبل النبي هارون

الأردن يقرر إعادة فتح جبل النبي هارون

البرلمان يوافق على استقالة الحكومة وسط مسيرات حداد في عموم العراق

البرلمان يوافق على استقالة الحكومة وسط مسيرات حداد في عموم العراق

&#34;الصحة العالمية&#34;: أكثر من 18 مليون يمني معرضون لخطر الملاريا

"الصحة العالمية": أكثر من 18 مليون يمني معرضون لخطر الملاريا