شاهد: الاحتفال بإنارة شجرة عيد الميلاد المجيد في رام الله

واحتفل مئات الفلسطينيين، في رام الله، وسط الضفة الغربية، بإضاءة شجرة عيد الميلاد، بحضور شخصيات رسمية وهم رئيس الوزراء محمد اشتيه وغيره ورجال دين، والمئات من المسيحيين والمحتفلين.



