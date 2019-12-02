شاهد: الاحتفال بإنارة شجرة عيد الميلاد المجيد في رام الله
رام الله - دنيا الوطن
أضاءت مدينة رام الله، شجرة عيد الميلاد المجيد في حفل أقيم في ساحة راشد الحدادين أمام دار البلدية.
أضاءت مدينة رام الله، شجرة عيد الميلاد المجيد في حفل أقيم في ساحة راشد الحدادين أمام دار البلدية.
واحتفل مئات الفلسطينيين، في رام الله، وسط الضفة الغربية، بإضاءة شجرة عيد الميلاد، بحضور شخصيات رسمية وهم رئيس الوزراء محمد اشتيه وغيره ورجال دين، والمئات من المسيحيين والمحتفلين.
كما احتفل المئات في ساحة كنيسة المهد بمدينة بيت لحم جنوبي الضفة بإضاءة شجرة عيد الميلاد السبت الماضي.
وتضيء الشجرة إيذانا ببدء احتفالات عيد الميلاد لهذا العام.
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