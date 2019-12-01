حماس: ما كُشف عن معركة حد السيف نصر للمقاومة بصراعها الاستخباري مع الاحتلال

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رام الله - دنيا الوطن

قال المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم:" ما كشف عنه برنامج ما خفي أعظم من معطيات عن معركة حد السيف، هي جزء من معركة سجلت فيها المقاومة نصراً في صراعها الاستخباري مع جيش الاحتلال".



وتابع في تصريح له عبر صفحته "فيس بوك" هذه معركة ممتدة ومتواصلة، وصراع إرادة مستمر لا يتوقف، إلى أن يتنزع شعبنا حريته ويسترد أرضه، وتكتب المقاومة بيان نصره.



وكشفت قناة الجزيرة، تفاصيل جديدة تعرض لأول مرة حول تسلل الوحدة "الإسرائيلية" الخاصة شرق مدينة خانيونس في تشرين الثاني/ نوفمبر 2018.