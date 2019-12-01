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مقتل ثلاثة مدنيين في قصف جوي جنوبي العاصمة الليبية

مقتل ثلاثة مدنيين في قصف جوي جنوبي العاصمة الليبية
رام الله - دنيا الوطن
قتل ثلاثة مدنيين وأصيب أكثر من عشرة بجروح مساء اليوم (الأحد) في قصف جوي طال أحياء سكنية ببلدية السواني جنوبي العاصمة الليبية طرابلس، بحسب مسؤول بوزارة الصحة.

وقال المستشار الإعلامي لوزارة الصحة بحكومة الوفاق الوطني الليبية أمين الهاشمي، لوكالة أنباء "شينخوا" إن "ثلاثة مدنيين قتلوا وأصيب عشرة اخرون بجروح متفاوتة جراء قصف جوي استهدف أحياء سكنية بمنطقة السواني".

وتقع بلدية السواني على بعد (25 كيلومترا) جنوبي طرابلس، وتسيطر عليها قوات حكومة الوفاق.

وفي السياق، اتهمت قوات "عملية بركان الغضب" التابعة لحكومة الوفاق، طيران قوات حفتر بتنفيذ الهجوم.

ونشرت هذه القوات على صفحتها الرسمية في (فيسبوك) صورا تظهر جثثا ملقاة على الأرض ودمارا كبيرا لحق بأحياء سكنية والنيران تشتعل في بعضها.

ولم تعلق قوات حفتر على الهجوم.

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