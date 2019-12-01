الأردن يقرر إعادة فتح جبل النبي هارون

رام الله - دنيا الوطننشر الرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين، تغريدة عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم الأحد، أكد فيها أن الحكومة الأردنية استجابت لطلب سبق أن تقدم به الأسبوع الماضي.وأوضح ريفلين أن الأردن قرر إعادة فتح جبل النبي هارون أمام الزوار والمصلين الإسرائيليين، وهو الموقع الذي أغلقته عمان، في شهر أغسطس الماضي، عندما أدى إسرائيليون صلوات تلمودية داخل مقام النبي هارون.وأكد الرئيس أنه تقدم بطلب للأمير الأردني غازي بن محمد، كبير مستشاري الملك عبد الله الثاني، في أعقاب لقاء جمعهما الأسبوع الماضي، لإعادة السماح للسياح الإسرائيليين بزيارة مقام النبي هارون.من جهته، نشر الإعلامي الإسرائيلي، شمعون آران، تغريدة أكد من خلالها أن الأردن استجاب فعليا لطلب الرئيس رؤوفين ريفلين.جدير بالذكر أن وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في الأردن، قررت في شهر أغسطس إغلاق مقام "النبي هارون" في إقليم البتراء، وعدم السماح لأي زائر بدخوله إلا بعد الحصول على موافقتها.ونقلت وكالة "بترا" الرسمية عن الأوقاف الأردنية قولها في بيان حينها: "قرر وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور عبد الناصر أبو البصل، إغلاق مقام سيدنا هارون عليه السلام الكائن في إقليم البتراء، وتسليم مفاتيحه لمديرية أوقاف محافظة معان وعدم السماح لأي زائر بدخوله إلا بعد حصوله على موافقة الوزارة".واستنكرت الوزارة في بيان ما حدث داخل مقام سيدنا هارون، مؤكدة رفضها الشديد لمثل هذه التصرفات بشدة، منوهة إلى أنها ستفتح تحقيقا حول ما جرى ومحاسبة من سمح لهم بدخول المقام.