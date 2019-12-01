الاحتلال يمدد توقيف ثلاثة أسرى

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رام الله - دنيا الوطن

مددت محكمة عوفر العسكرية، اليوم الاحد، توقيف الأسير محمد نبيل القيق، من مخيم العروب في الخليل حتى الثامن من كانون ثاني المقبل 2020.



وأفادت عائلته، أن الاحتلال اعتقله بعد مداهمة منزله في المخيم فجر 28-10- 2019، ضمن حملة واسعة طالت 15 شابا، ورفضت المحكمة طلب المحامي باطلاق سراحه.



من جانب آخر مددت محكمة الاحتلال العسكرية في سالم غرب جنين، اليوم الاحد، توقيف الأسيرين يحيى عدوان واسامة سويدان من قرية عزون بمحافظة قلقيلية حتى تاريخ 29/12/2019 ، لاستكمال تجهيز لائحة اتهام بحقهما.