شاهد: عبير حامد تستعرض مبادرتها الدولية "التعلم من خلال الفن"

استعرضت الرائدة الفلسطينية عبير حامد المرشحة ضمن 100 أفضل شخصية عالمية لعام 2019 مبادرتها "التعلم من خلال الفن"، صباح اليوم السبت في جامعة بيرزيت.وقالت حامد، لـ "دنيا الوطن": إن مبادرة "التعلم من خلال الفن" هي حصيلة جهد مبادرات وفعاليات ونشاطات ومشاريع على مدار ست سنوات متواصلة، فالفكرة بالاساس تدور حول التفنن بأساليب وطرق مبتكرة ومحببة للمتلقي والطالب لتعلم الفكرة التربوية والوطنية والثقافية.وأوضحت حامد، أنه تم اختيارها، ضمن رائدات فلسطين في اجتماع كولمبوس للجالية الفلسطينية في الولايات المتحدة الأميركية، وأنه تم اختياريها كتكريماً لها ولحصولها على لقب ملكة المسؤولية الاجتماعية في الضفة الغربية، وعضوية البرلمان الدولي لعلماء التنمية إضافة إلى ست مناصب دولية أخرى، ولمبادراتها المتنوعة وأهمّها مبادرة التعلم من خلال الفن.جدير بالذكر، أن عبير حامد حاصلة على بكالوريوس تاريخ وعلوم سياسية، وماجستير تاريخ عربي إسلامي من جامعة بيرزيت، إضافةً لحصولها على شهادات أخرى في اللغة الانجليزية وعلم الحاسوب والتنمية البشرية والقرآن الكريم، وكما هي معلمة حكومية ودرست في ست مدارس حكومية.