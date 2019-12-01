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"الصحة العالمية": أكثر من 18 مليون يمني معرضون لخطر الملاريا

"الصحة العالمية": أكثر من 18 مليون يمني معرضون لخطر الملاريا
(د ب أ)
 قالت منظمة الصحة العالمية، التابع للأمم المتحدة، اليوم الأحد، إن أكثر من 2ر18 مليون شخص في اليمن يعيشون بمناطق معرضة لخطر الإصابة بمرض الملاريا.

وأوضحت المنظمة في تغريدة نشرها مكتبها على حسابه في تويتر أن "أكثر من 2ر18 مليون شخص باليمن يعيشون في المناطق المعرضة لخطر الإصابة بالملاريا، فيما يعيش 8ر10 ملايين في المناطق شديدة الخطورة".

وأضافت المنظمة:" في عامي 2018 و 2019 استمرت جهودنا في تعزيز تدخلات مكافحة الملاريا وتجنب الانتكاسات المحتملة بدعم من الشركاء مثل البنك الدولي ومركز الملك سلمان ودولة الكويت".

يشار إلى أن القطاع الصحي في اليمن يعاني من تدهور شديد جراء الحرب المتواصلة للعام الخامس على التوالي، التي خلفت واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم.

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