إصابة فتى بكسور إثر اعتداء قوات الاحتلال عليه جنوب نابلس

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أصيب الفتى عمر عبد الفتاح رمضان (16 عاما) من قرية تل جنوب غرب نابلس، بكسر في قدمه، إثر تعرضه لاعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي.



وأفاد عبد الفتاح رمضان والد الفتى، بأن قوات الاحتلال طاردت نجله واعتدت عليه ما أدى لكسر في قدمه اليمنى، وقد تم احتجازه لمدة ساعتين في مستوطنة "جلعاد" المقامة على أراضي المواطنين، وعادت وأفرجت عنه حيث جرى نقله لمستشفى رفيديا الحكومي، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).



وأشار إلى أن الأطباء أخبروه بأن عمر مصاب بكسر مفتوح في الساق اليمنى ويحتاج لعملية جراحية.