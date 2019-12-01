عشراوي تطالب الحكومة الإيطالية بالاعتراف بدولة فلسطين

وجرى بداية اللقاء بحث العلاقات الفلسطينية - الايطالية وسبل تطويرها وتعزيز اطر التعاون المشترك بين البلدين.





وطالبت عشراوي في هذا الصدد الحكومة الايطالية بالاعتراف بدولة فلسطين في القريب العاجل، كما تم مناقشة الدور الاوروبي وأهمية وجود لغة جديدة في التعاطي مع المستجدات في فلسطين والمنطقة عموما، والتحرك بشكل جاد وفاعل للجم ممارسات دولة الاحتلال الاجرامية والوقوف في وجه القرارات والسياسات الامريكية غير المسؤولة تجاه القضية الفلسطينية، ومواجهة ظواهر الشعبوية العنصرية والتطرف التي اخذت تجتاح العالم .





واستعرضت عشراوي ايضا الانتهاكات الاسرائيلية على الارض بما في ذلك التصعيد الاستيطاني الاستعماري واعتداءات المستوطنين على المواطن الفلسطيني وممتلكاته، ومواصلة فرض الحصار الظالم على قطاع غزة، وعزل مدينة القدس وتهويدها وضم الاغوار والاعتداء على الموروث الحضاري والتاريخي والديني ومحاولات طمس الهوية الفلسطينية، وسرقة الموارد والمقدرات، وانتهاك حرمة المقدسات الدينية الاسلامية والمسيحية.



وبحثت عشراوي مع السيدة سيريني الوضع الفلسطيني الداخلي، بما في ذلك ضرورة تحقيق المصالحة، وتوجهات القيادة الجادة لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية واهمية وجود دعم دولي لحماية العملية الديمقراطية وضمان اجرائها في القدس، وأشارت إلى واقع النساء والشباب في فلسطين ودورهم الريادي في النضال وفي بناء أسس الدولة الفلسطينية وضرورة وصولهم إلى مراكز صنع القرار.

