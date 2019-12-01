الجبهة الديمقراطية: إعادة الحديث عن ميناء عائم في غزة "شبهة"

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رام الله - دنيا الوطن

قال القيادي في الجبهة الديموقراطية عصام أبو دقة: "إن إعلان سلطات الاحتلال عن الميناء العائم في قطاع غزة ليس جديدا، وإنما هناك شبهة لإعادة الحديث به في هذا التوقيت بالذات"، مؤكدا أن شعبنا فقط من له حق السيادة على الأرض.



وأكد أبو دقة، لإذاعة (صوت فلسطين)، اليوم الأحد، أن استعادة الوحدة الوطنية واستكمال التحضير الجدي للإنتخابات، يشكل خطوة للجم سياسة الاحتلال العدوانية تجاه الشعب الفلسطيني وأرضه ويقطع الطريق عليها.