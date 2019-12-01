الأحمد: مشروع المستشفى الأمريكي يأتي ضمن مخطط عزل غزة وإقامة دويلة فيها

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رام الله - دنيا الوطن

اعتبر عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة "فتح" عزام الأحمد، أن مخطط إقامة مستشفى ميداني أميركي في قطاع غزة، يأتي ضمن المخطط الصهيوأميركي وهو عزل غزة وإقامة دويلة فيها، وضمن مخطط قوات الاحتلال لتوفير كل عوامل البقاء لسلطة الأمر الواقع في القطاع.



وقال الأحمد، في حديث لإذاعة (صوت فلسطين)، اليوم الأحد: "إن المؤامرة على القضية الفلسطينية منذ زمن بعيد، لكن تكثفت منذ لحظة الانقسام قبل 13 عاما"، مشيرا إلى أن هذا ليس انقساما فلسطينيا وإنما انقسام عربي عربي إقليمي دولي.



وبين أن نتنياهو أعلن بوضوح أهمية أن تبقى عوامل الاستمرار بالانقسام متوفرة للحيلولة دون إقامة دولة فلسطينية مستقلة.



وأكد الأحمد أن "حماس" تدرك ما تفعل جيدا، وتدرك المخاطر وتتساوق معها، مشيرا إلى أن الاتصالات المباشرة من القيادة مع هذه الحركة منقطعة منذ عام 2017.



وجدد عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة "فتح"، رفض القيادة لهذه المشاريع التصفوية، مشيرا إلى أنه لا يحق لأي أحد أن ينقل شيئا للأرض الفلسطينية دون موافقة القيادة الشرعية للشعب الفلسطيني وهي منظمة التحرير الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا.