إصابة فتى في مواجهات مع الاحتلال بقرية تل جنوب نابلس

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رام الله - دنيا الوطن

أصيب فتى فلسطيني، مساء الأحد، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال اندلعت في قرية تل بنابلس شمال الضفة الغربية.



وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني أن الفتى البالغ من العمر 16 عاما، أصيب بجراح وصفت بالمتوسطة خلال مواجهات اندلعت بين قوات الاحتلال والشبان الفلسطينيين بقرية تل الواقعة جنوب غرب نابلس.