دولي

مقتل أربعة عناصر من الأمن الأفغاني في هجوم لطالبان

مقتل أربعة عناصر من الأمن الأفغاني في هجوم لطالبان
رام الله - دنيا الوطن
قتل أربعة من أفراد الأمن الأفغاني، اليوم الأحد، في هجوم شنه مسلحو حركة طالبان على منطقة مورديان بولاية جوزجان شمالي أفغانستان.

وأعلن بيان صادر عن مكتب والي جوزجان، أن المسلحين هاجموا مركز منطقة مورديان من أربعة اتجاهات، بحسب ما جاء على موقع وكالة (الأناضول).

وذكر البيان، أن أربعة من أفراد الأمن قتلوا، وأصيب ثلاثة آخرون في الهجوم.

وأضاف البيان أيضًا أن 20 مسلحا قتلوا، وجرح سبعة آخرون في الاشتباكات التي وقعت بعد الهجوم.

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