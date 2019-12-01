إصابة 11 شخصا في إطلاق النار بمدينة نيو أورليانز الأمريكية

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رام الله - دنيا الوطن

أصيب 11 شخصا، بينهم اثنان في حالة حرجة، نتيجة لإطلاق في مدينة نيو أورليانز في ولاية لويزيانا الأمريكية النار اليوم الأحد.



ووفقا لمصدر في الشرطة الأمريكية، وقع إطلاق النار في منطقة تجارية مزدحمة في الحي الفرنسي في مدينة نيو أورليانز الأمريكية، في الساعات الأولى من صباح الأحد بعدما فتح مهاجم النار عليهم، بحسب ما جاء على موقع وكالة (سبوتنك) الروسية.



ونقل 10 أشخاص إلى مستشفيات مجاورة فيما انتقل جريح بوسائله الخاصة إلى المستشفى.



ولم يتم حتى الآن توقيف أي مشتبه به لكن الشرطة قالت في تغريدة إنها اعتقلت قرب مكان الواقعة شخصا "يجري التحقيق في احتمال صلته بالحادث".



الجدير بالذكر أن الحي الفرنسي يشهد إقبالا كبيرا للسياح في نهاية أسبوع عيد الشكر.