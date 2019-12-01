منخفض جوي سيضرب الأراضي الفلسطينية الليلة

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رام الله - دنيا الوطن

أفاد ليث العلامي الراصد الجوي، أن الأراضي الفلسطينية ستتأثر في وقت متأخر من هذه الليلة، بمنخفض جوي، لافتا إلى أنه ستعبر جبهة هوائية باردة، وتهطل الأمطار فوق العديد من المناطق، وقد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا.



وأشار العلامي، إلى أن الفرصة ستبقى مهيأة لتساقط الأمطار حتى ساعات صباح يوم غدٍ الاثنين.



وأوضح، أن المنخفض سيبتعد مسرعاً بحيث تضعف فرص هطول الأمطار، وتتوقف عصر الاثنين.