غداً.. محكمة أردنية ستحاكم مستوطنا إسرائيليا





وقال الموقع: "إن المحكمة ستوجه للمستوطن "كوتوف" تهمتي دخول أراضي الأردن بشكل غير مشروع، وحيازة مادة مخدرة بقصد التعاطي".

رام الله - دنيا الوطنأعلن موقع صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية، أن محكمة أمن الدولة الأردنية، ستحاكم غدا الاثنين، المستوطن الإسرائيلي كونستانتين كوتوف، بسبب تسلله إلى الأراضي الأردنية، الشهر الماضي.