غداً.. محكمة أردنية ستحاكم مستوطنا إسرائيليا
رام الله - دنيا الوطن
أعلن موقع صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية، أن محكمة أمن الدولة الأردنية، ستحاكم غدا الاثنين، المستوطن الإسرائيلي كونستانتين كوتوف، بسبب تسلله إلى الأراضي الأردنية، الشهر الماضي.
أعلن موقع صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية، أن محكمة أمن الدولة الأردنية، ستحاكم غدا الاثنين، المستوطن الإسرائيلي كونستانتين كوتوف، بسبب تسلله إلى الأراضي الأردنية، الشهر الماضي.
وقال الموقع: "إن المحكمة ستوجه للمستوطن "كوتوف" تهمتي دخول أراضي الأردن بشكل غير مشروع، وحيازة مادة مخدرة بقصد التعاطي".
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