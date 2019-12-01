(أزرق أبيض): لا يوجد تقدم في المفاوضات مع (الليكود) لتشكيل الحكومة

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رام الله - دنيا الوطن

نقلت القناة 12 الإسرائيلية، عن مسؤولين ف حزب (أزرق أبيض) قولهم: "لا يوجد تقدم في المفاوضات مع حزب (الليكود)، حيث أن نتنياهو لا يريد التخلي عن بلوك اليمين".



جاء ذلك، عقب انتهاء الاجتماع الذي جمع حزبي (الليكود)، و(أزرق أبيض)، مساء اليوم الأحد، للتفاوض حول تشكيل حكومة وحدة وطنية.



وكان موقع (واينت) الإسرائيلي، قد أفاد في وقت سابق من اليوم الأحد، أن طواقم مفاوضات (الليكود) و(أزرق أبيض) اجتمعوا عند الساعة الواحدة من مساء اليوم الاحد، في الكنيست، لبحث تشكيل الحكومة.