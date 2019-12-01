دولي

نتنياهو يتوجه إلى لندن يوم الثلاثاء للقاء بومببو وميركل وماكرون

نتنياهو يتوجه إلى لندن يوم الثلاثاء للقاء بومببو وميركل وماكرون
رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ومايك بومبيو
رام الله - دنيا الوطن
من المقرر أن يتوجه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو إلى لندن يوم الثلاثاء، للقاء وزير الخارجية الأمريكي مايك بومببو على هامش قمة حلف "ناتو".

 وقالت (القناة 13) الإسرائيلية: إن من المتوقع أن يقضي نتنياهو يومين في لندن وسيلتقي هناك المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون.

وتشهد إسرائيل أزمة سياسية كبيرة حيث فشلت أحزاب (كنيست) بتشكيل حكومة جديدة، بعد دورتين من انتخابات برلمانية، فيما يواجه نتنياهو اتهامات بالفساد.

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