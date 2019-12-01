نتنياهو يتوجه إلى لندن يوم الثلاثاء للقاء بومببو وميركل وماكرون





وقالت (القناة 13) الإسرائيلية: إن من المتوقع أن يقضي نتنياهو يومين في لندن وسيلتقي هناك المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون.





وتشهد إسرائيل أزمة سياسية كبيرة حيث فشلت أحزاب (كنيست) بتشكيل حكومة جديدة، بعد دورتين من انتخابات برلمانية، فيما يواجه نتنياهو اتهامات بالفساد.





رام الله - دنيا الوطنمن المقرر أن يتوجه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو إلى لندن يوم الثلاثاء، للقاء وزير الخارجية الأمريكي مايك بومببو على هامش قمة حلف "ناتو".