الصالح يفتتح مركز لخدمات الجمهور في بلدية سبسطية

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رام الله - دنيا الوطن

افتتح وزير الحكم المحلي المهندس مجدي الصالح، ومحافظ نابلس ابراهيم رمضان، والرئيس التنفيذي لمجموعة الاتصالات الفلسطينية عمار العكر، مركز خدمات الجمهور التابع للبلدية، والذي تم تنفيذه بدعم من صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية، ومجموعة الاتصالات، وبمساهمة من البلدية.



جاء ذلك خلال الحفل الذي أقامته البلدية، اليوم الأحد، بحضور مدير عام صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية توفيق البديري، ومدير عام حكم محلي نابلس خالد اشتية، ورئيس البلدية محمد عازم، وأعضاء البلدية، وعدد من رؤساء الهيئات المحلية المجاورة.



بدوره، أكد الصالح أن افتتاح مركز خدمات الجمهور التابع لبلدية سبسطية يجسد شراكة حقيقة ثلاثية بين البلدية ومجموعة الاتصالات الفلسطينية وصندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية ويرسخ القيمة الحقيقة للمشروع، فالتطوير والبناء ليس مسؤولية الحكومة وحدها وإنما هي مسؤولية جماعية تكاملية بين كافة المؤسسات.



وأضاف: "أثمن دور مجموعة الاتصالات الفلسطينية لدعمها هذا المشروع والعديد من المشاريع المجتمعية ضمن إطار مساهماتها المجتمعية الوطنية، فهذا المركز من شأنه أن يقدم كافة الخدمات للمواطنين بطريقة أسرع، ويسهم في التسهيل عليهم".



وشكر الصالح مجموعة الاتصالات والصندوق والبلدية على الجهود التي بذلوها من أجل انجاز هذا المشروع الذي يصب في مصلحة أهالي سبسطية، مشيراً إلى أن الحكومة لن تتدخر أي جهد في سبيل تقديم كافة أشكال الدعم والمساعدة، فهذه البلدة العريقة والتاريخية تستحق الكثير، بالرغم من ممارسات الاحتلال واقتحاماته المتكررة للبلدة، فصراعنا معهم صراع على الأرض والهوية والتاريخ".



من جهته، ثمن رمضان كافة الجهود المبذولة من كافة الأطراف من أجل انجاز مشاريع تطويرية خدماتية على الأرض تستهدف بالدرجة الأولى تقديم أفضل الخدمات للمواطنين والتخفيف عليهم ودعم صمودهم.



من جانبه، أكد العكر أن مجموعة الاتصالات الفلسطينية مستمرة في تقديم الدعم والمساعدة لمثل هذه المشاريع التي تخدم المواطنين، مشيراً إلى سلسلة المبادرات والمشاريع التي دعمتها المجموعة مؤخراً في إطار مساهمتها الوطنية والمجتمعية.



من ناحيته، رحب عازم بالحضور، وأشاد بالدعم الذي قدمته مجموعة الاتصالات والصندوق من أجل انجاز هذا المشروع الهام، كما وجه الشكر لوزارة الحكم المحلي لمتابعتها الدائمة للبلدية والهيئات المحلية بشكل عام وسعيها لتوفير كافة أشكال الدعم والمساعدة لهم، داعياً للمزيد من الدعم من قبل كافة الجهات والمؤسسات من أجل تعزيز صمود أهالي البلدة التي تتعرض لاعتداءات متكررة من قبل الاحتلال ومستوطنيه.



هذا واشتمل برنامج الحفل على جولة تفقدية في البلدة القديمة الأثرية في سبسطية، بالإضافة إلى زيارة بعض المشاريع قيد التنفيذ بدعم من صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية كالمتنزه، والساحة العامة، بالإضافة إلى زيارة الجامع القديم والمتحف.