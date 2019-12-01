مقتل 22 شخصاً بانقلاب حافلة سياحية شمال غربي تونس

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رام الله - دنيا الوطن

قُتل 22 شخصاً وأصيب 21 آخرون، إثر انقلاب حافلة سياحية في شمال غربي تونس، اليوم الأحد.



ونقلت وسائل الإعلام عن المدير الجهوي للحماية المدنية بولاية باجة، مالك ميهوب، أن حافلة انقلبت بعد انزلاقها في منحدر حاد في منطقة عين السنوسي على الطريق الرابط بين عين دراهم وعمدون.



وأشارت إلى أن الحافلة كانت تقل 70 شخصا، وهم من الطلبة، وفق ما نقل موقع (روسيا اليوم).