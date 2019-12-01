شؤون فلسطينية

قوات الاحتلال تهدد أصحاب المحال التجارية قرب الحرم الإبراهيمي

قوات الاحتلال تهدد أصحاب المحال التجارية قرب الحرم الإبراهيمي
مستوطنون - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
هددت قوات الاحتلال الإسرائيلي، وعشرات المستوطنين، اليوم الاحد، أصحاب المحال التجارية قرب الحرم الإبراهيمي وسط الخليل بالضفة الغربية، بإغلاقها واخلاء المنطقة.

وقالت مصادر أمنية: إن جنود الاحتلال هددوا بإغلاق المحال ومغادرة المنطقة وإلا سيتم إغلاقها بقوة السلاح، وتعود هذه المحال لمواطنين من عائلتي الشريف ومسودة، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

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