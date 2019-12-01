قوات الاحتلال تهدد أصحاب المحال التجارية قرب الحرم الإبراهيمي
رام الله - دنيا الوطن
هددت قوات الاحتلال الإسرائيلي، وعشرات المستوطنين، اليوم الاحد، أصحاب المحال التجارية قرب الحرم الإبراهيمي وسط الخليل بالضفة الغربية، بإغلاقها واخلاء المنطقة.
وقالت مصادر أمنية: إن جنود الاحتلال هددوا بإغلاق المحال ومغادرة المنطقة وإلا سيتم إغلاقها بقوة السلاح، وتعود هذه المحال لمواطنين من عائلتي الشريف ومسودة، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).
هددت قوات الاحتلال الإسرائيلي، وعشرات المستوطنين، اليوم الاحد، أصحاب المحال التجارية قرب الحرم الإبراهيمي وسط الخليل بالضفة الغربية، بإغلاقها واخلاء المنطقة.
وقالت مصادر أمنية: إن جنود الاحتلال هددوا بإغلاق المحال ومغادرة المنطقة وإلا سيتم إغلاقها بقوة السلاح، وتعود هذه المحال لمواطنين من عائلتي الشريف ومسودة، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).
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