قوات الاحتلال تهدد أصحاب المحال التجارية قرب الحرم الإبراهيمي

مستوطنون - أرشيف

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

هددت قوات الاحتلال الإسرائيلي، وعشرات المستوطنين، اليوم الاحد، أصحاب المحال التجارية قرب الحرم الإبراهيمي وسط الخليل بالضفة الغربية، بإغلاقها واخلاء المنطقة.



وقالت مصادر أمنية: إن جنود الاحتلال هددوا بإغلاق المحال ومغادرة المنطقة وإلا سيتم إغلاقها بقوة السلاح، وتعود هذه المحال لمواطنين من عائلتي الشريف ومسودة، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).