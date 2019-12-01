شؤون فلسطينية

(كهرباء القدس) تنظم ورشة توعوية حول استهلاك الكهرباء والسلامة العامة بمدرسة السواحرة

(كهرباء القدس) تنظم ورشة توعوية حول استهلاك الكهرباء والسلامة العامة بمدرسة السواحرة
رام الله - دنيا الوطن
نظمت شركة كهرباء محافظة القدس، ورشة توعوية حول طرق
وأساليب ترشيد استهلاك الكهرباء والسلامة العامة من الحوادث الكهربائية، بمشاركة نحو 40 طالب من الصف السادس الأساسي من مدرسة السواحرة الابتدائية للبنين.

واستعرضت المهندس روزان حسون أمام الطلاب المشاركين تاريخ تأسيس شركة كهرباء محافظة القدس كشركة وطنية مقدسية تعمل على توزيع التيار الكهربائي للمواطنين في مناطق
امتيازها منذ 100عام، وخدمة إيصال التيار الكهربائي للمواطنين والخدمات التطويرية، بما فيها تحديث الشبكات الكهربائية ،بالإضافة إلى رزمة الخدمات الأخرى التي تقدمها الشركة لخدمة مشتركيها.

وعرضت روزان على المشاركين فيديو حول مختلف المواضيع التي تطرقت لها الورشة من ترشيد استهلاك، والتوعية بالمخاطر التي قد تسببها الكهرباء نتيجة الاستخدام الخاطئ لها، والنصائح الإرشادات في التعامل مع الأجهزة الكهربائية بشكل آمن.

وقدمت روزان حسون أمثلة واقعية حول كيفية الترشيد طرق ترشيد استهلاك الكهرباء في الأجهزة الكهربائية المنزلية المختلفة ،وأهمية مفتاح قاطع التسريب الأرضي كخط دفاع أول من خطر التكهرب، كذلك مناقشة موضوع الصدمة الكهربائية وأعراضها وكيفية التعامل معها بشكل أمن وتقديم المساعدة للشخص المصاب.

وأشارت حسون من شركة كهرباء القدس أن هذه الورشة تأتي في إطار المسؤولية المجتمعية للشركة، وحرص الشركة على تقديم برامج وورشات عمل توعوية وإرشادية لتثقيف طلبة المدارس والمخيمات الصيفية، حول موضوع ترشيد الطاقة الكهربائية في المنزل والحفاظ على سلامة المواطنين من خطر التكهرب.


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