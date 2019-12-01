الأشغال العامة تطلق عملية تحديث إستراتيجيتها لأعوام 2020- 2022

جاء ذلك خلال إجتماع عقد في مقر الوزارة، بمشاركة وزير الأشغال العامة والاسكان الدكتور محمد زيارة، ووكيل الوزارة، ومديرون الإدارات العامة ورؤساء الوحدات، وقال زيارة أن استراتيجية الوزارة تتلائم مع توجه الحكومة للتنمية الشاملة من خلال العناقيد، حيث أن للوزارة دور كبير في خطة العناقيد التي دخلت حيز التنفيذ من خلال العنقود الزراعي في قلقيلية.



وفي سياق متصل استعرضت الادارة العامة للسياسات والتخطيط الإسكاني خطة تنفيذ مشاريع سكنية في محافظة الخليل، وكذلك دراسة وتحديد مواقع أراضي حكومية لتنفيذ مشاريع سكنية ميسرة، وقال زيارة أن الوزارة تستهدف تنفيذ مشاريع سكنية قليلة التكلفة لذوي الدخل المتوسط، وذلك من خلال آلية شراكة فاعلة بين عدة جهات.



وأكد زيارة على أهمية إظهار هذه المشاريع إلى النور، مبيّناً أن الوزارة ستلعب دور الميسّر فيها، عبر توظيف كافة الإمكانية لكل الأطراف، قائلاً أن الهدف منها توفير شقق سكنية بأسعار معقولة مقارنة بالأسعار الحالية، مضيفاً أيضاً أن مواقع هذه المشاريع السكنية تحقق غرض محاصرة الإستيطان .





وفي سياق متصل استعرضت الادارة العامة للسياسات والتخطيط الإسكاني خطة تنفيذ مشاريع سكنية في محافظة الخليل، وكذلك دراسة وتحديد مواقع أراضي حكومية لتنفيذ مشاريع سكنية ميسرة، وقال زيارة أن الوزارة تستهدف تنفيذ مشاريع سكنية قليلة التكلفة لذوي الدخل المتوسط، وذلك من خلال آلية شراكة فاعلة بين عدة جهات.وأكد زيارة على أهمية إظهار هذه المشاريع إلى النور، مبيّناً أن الوزارة ستلعب دور الميسّر فيها، عبر توظيف كافة الإمكانية لكل الأطراف، قائلاً أن الهدف منها توفير شقق سكنية بأسعار معقولة مقارنة بالأسعار الحالية، مضيفاً أيضاً أن مواقع هذه المشاريع السكنية تحقق غرض محاصرة الإستيطان .

رام الله - دنيا الوطنأطلقت وزارة الأشغال العامة والاسكان، اليوم، عملة تحديث إستراتيجية الوزارة لسنوات 2020 -2022 ، والخاصة بعمل الوزارة في مجال البنية التحتية والاسكان والأبنية الحكومية.