الاحتلال يبدأ التخطيط لبناء حي استيطاني جديد بالخليل









رام الله - دنيا الوطنوافق وزير الحرب الإسرائيلي نفتالي بينت، الأحد، على البدء في التخطيط لبناء حي استيطاني جديد في مجمع سوق الجملة بالخليل.ونقلت مصادر إعلام عبرية بأن "الحي الاستيطاني الجديد سوف يخلق سلسلة متصلة إقليمية بين المسجد الإبراهيمي وحي أبراهام أفينو وبالتالي مضاعفة عدد المستوطنين في المدينة".ويترتب على بناء الحي الجديد "هدم مباني السوق وبناء متاجر جديدة في مكانها"، وزعمت مصادر الاحتلال الإعلامية بأنه "سيتم الحفاظ على الحقوق الفلسطينية في الطابق الأرضي".