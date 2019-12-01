التربية تستنكر اعتداء الاحتلال على مدارس عناتا بضواحي القدس









رام الله - دنيا الوطناستنكرت وزارة التربية والتعليم، اليوم، اعتداء قوات الاحتلال على مدارس بلدة عناتا بمديرية تربية ضواحي القدس، عبر قيامها بإطلاق للغاز المسيل للدموع تجاه المدارس؛ الأمر الذي أدى إلى ترويع الطلبة.كما نددت الوزارة في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، بقيام الاحتلال بعرقلة وصول طلبة قرية اللبن إلى مدرستهم، مؤكدة أن هذه الانتهاكات المتواصلة تشكل خرقاً فاضحاً لكافة المعاهدات والمواثيق الدولية واعتداءً على الحق بالتعليم ووصول الأطفال الآمن إلى مؤسساتهم التعليمية.