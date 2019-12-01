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البرلمان العراقي يوافق على استقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي

البرلمان العراقي يوافق على استقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي
رام الله - دنيا الوطن
وافق البرلمان العراقي، اليوم الأحد، على استقالة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي.

وجرى قبول استقالة عبد المهدي، استنادً إلى المادة 75 من الدستور، فيما أكد رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، أنه "ستتم مخاطبة رئيس الجمهورية لتسمية رئيس وزراء جديد حسب المادة 76 من الدستور، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

يذكر أن مجلس النواب العراقي عقد جلسة استثنائية ظهر اليوم، لمناقشة استقالة رئيس مجلس الوزراء، إلى جانب مناقشة الأحداث الدموية الأخيرة في محافظتي ذي قار والنجف وبعض المحافظات الأخرى.

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