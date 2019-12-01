الاحتلال يواصل اعتقال الشابة شروق البدن إدارياً رغم تفاقم وضعها الصّحي

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رام الله - دنيا الوطن

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الأحد، بأن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل اعتقال الشّابة شروق البدن (25 عاماً)، من محافظة بيت لحم، إدارياً (بلا تهمة محدّدة)؛ رغم تفاقم وضعها الصّحي، ومتجاهلة كونها أم لطفلة.



وبيّنت هيئة الأسرى، عقب زيارة محاميتها للمعتقلة في سجن "الدامون"، أن المعتقلة البدن تعاني من آلام شديدة في المعدة وتستفرغ الدم، ولا يتمّ تقديم العلاج لها.



وأشارت هيئة الأسرى إلى أن قوّات الاحتلال كانت قد اعتقلت البدن بتاريخ 15تمّوز/يونيو العام الجاري، بعد اقتحام منزلها، واحتجزتها في "هشارون" لخمسة أيام في غرفة عزل انفرادي تفتقد للتهوية والإضاءة، ورائحتها كريهة بسبب تواجد المرحاض داخلها، ما أدّى إلى إصابتها بمشاكل نفسية وصحيّة في الكلى والأعصاب والمعدة.



ولفتت الهيئة إلى أن سلطات الاحتلال كانت قد أصدرت أمر اعتقال إداري لمدّة ستة شهور بحقّ المعتقلة البدن، ورفضت الاستئناف الذي تقدّم به محامي الهيئة ضد القرار.



يشار إلى أن (38) أسيرة يقبعن في سجن "الدامون"، بينهنّ أسيرتان قيد الاعتقال الإداري.