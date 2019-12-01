شؤون فلسطينية

براك يدعو كافة المؤسسات للمشاركة في إنجاح فعاليات المؤتمر الدولي

براك يدعو كافة المؤسسات للمشاركة في إنجاح فعاليات المؤتمر الدولي
رام الله - دنيا الوطن
دعا رئيس هيئة مكافحة الفساد المستشار الدكتور احمد براك، كافة المؤسسات للمشاركة في إنجاح فعاليات المؤتمر الدولي الذي تنظمه هيئة مكافحة الفساد في مدينة رام الله في الفترة الواقعة ما بين 9-11/12/2019، بعنوان "حوكمة ونزاهة من اجل التنمية المستدامة"، والذى سيكون تحت رعاية وحضور فخامة الرئيس محمود عباس.

جاء ذلك خلال افتتاحه ورشة عمل لتعزيز تدابير الوقاية من الفساد من خلال نظامي الهدايا وتضارب المصالح، التي يجري تنظيمها لمدة يومين بالتعاون والشراكة ما بين هيئة مكافحة الفساد ومركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن "ديكاف"، اليوم الأحد 1 كانون الأول 2019، بحضور ومشاركة خبراء دوليين وممثلين عن الوزارات والهيئات الرسمية ومؤسسات القطاع الأهلي والمدني.

وأوضح براك أن موضوع تعزيز التدابير الوقائية وخلق بيئة
عمل طاردة للفساد يعتبر من اهم بنود الاستراتيجية الوطنية عبر القطاعية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد للأعوام الثلاثة القادمة، والتي أعدتها هيئة مكافحة الفساد بالتعاون مع كافة قطاعات الدولة، كما وتعمل الهيئة على إعداد وإنجاز العديد من دراسات مخاطر الفساد من خلال تحليل منظومة البيئة القانونية والاجرائية الناظمة في القطاعات المستهدفة، وذلك بهدف الكشف عن الثغرات التي قد تؤدي الى فساد، وصولا الى ادارة فاعله لهذه المخاطر.

وأشار إلى أن الهيئة تعمل حاليا على طرح القضايا التنظيمية لجهود تعزيز التدابير الوقائية لدى مؤسسات الدولة الفلسطينية، ما شكل لديها شراكة حقيقية مع رئاسة الوزراء لتذليل كافة العقبات التي تحول دون اصدار وتنفيذ الأنظمة الداعمة لجهود الهيئة في خلق بيئة رافضة وطاردة للفساد في الدولة، مؤكدا على اهتمام مجلس الوزراء بإصدار قانون حق الحصول على المعلومات، مشيرا إلى أن مجلس الوزراء سبق واعتمد نظام حماية الشهود والمبلغين، وطرح نظامي الهدايا وتضارب المصالح ليتم نشرهما في الجريدة الرسمية قريبا.

وأكد المستشار أن هيئة مكافحة الفساد تمر حاليا في مرحلة مهمة في جهود مكافحة الفساد، حيث طلبت الهيئة من مجلس الوزراء تبني خطوات عملية في تطبيق المزيد من التدابير الوقائية لدى مؤسسات الدولة، وعلى رأس ذلك تطبيق نظامي الهدايا وتضارب المصالح، بالإضافة للمزيد من السياسات المعززة لجهود الوقاية
من الفساد، وتعزيز البناء التنظيمي نحو هذه الغاية.

وأوضح بأن هذه الورشة ستركز في يومها الأول على نظام الهدايا، بينما ستناقش نظام الإفصاح عن تضارب المصالح خلال يومها الثاني، حيث سيتم التطرق الى الجهود الفلسطينية بخصوص النظامين، والتعرف على الممارسات الدولية الفضلي المتعلقة بمحتوياتهما وتطبيقهما.

وكشف براك بأن هيئة مكافحة الفساد تسعى من اجل تعديل قانون مكافحة الفساد ليكون أكثر موائمة مع الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد، كما أصبحت الهيئة قريبة من إنشاء مرصد الفساد الأول من نوعه في المنطقة العربية لإنتاج بيانات حول فلسطين لتقدير حجم الفساد وحجم التقدم في مجال مكافحته أيضا.

من جانبه اكد ممثل "ديكاف" لدى لدولة فلسطين السيد ادم ستيب أن العلاقة بين هيئة مكافحة الفساد و"ديكاف" هي علاقة متينة، معبرا عن سعادته واعتزازه بالعمل المشترك بين الجانبين.

وأوضح بأن مركز "ديكاف" يركز بعمله على حوكمة القطاع الأمني، مشددا على اهمية دعم جهود هيئة مكافحة الفساد التي تسعى لتعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية والمساءلة في المجتمع الفلسطيني.

وشدد على أهمية حضور الخبيرة الدولية السيدة ساندرين ريتشارد لهذه الورشة، والتي ستقدم اوراق عمل مهمة للمشاركين في الدورة خلال اليومين.

وقُسم اليوم الأول من الورشة إلى أربع جلسات، حيث استعرضت مدير عام الشؤون القانونية في هيئة مكافحة الفساد السيدة رشا عمارنة خلال الجلسة الأولى واقع الحالة الفلسطينية في مكافحة الفساد، موضحة الإطار التشريعي الناظم لموضوع الهدايا في فلسطين، مشيرة الى علاقة نظام الهدايا بجرائم الفساد، وناقشت الوضع الفلسطيني بشأن نظام الهدايا من حيث التطبيق والتحديات.

بينما ناقشت الخبيرة الدولية السيدة ساندرين ريتشارد خلال الجلسة الثانية الممارسات الدولية الفضلى المرعية في تنفيذ الأنظمة المتعلقة بالهدايا.

وخلال الجلسة الثالثة، استعرضت السيدة ريتشارد بعض الحالات العملية التي حالفها النجاح في موضوع الهدايا، قبل أن تُقسم المشاركين إلى مجموعات عمل خلال الجلسة الرابعة، حيث قامت كل مجموعة بتحليل حالة معينة متعلقة بموضوع الهدايا.

وفي الختام فتح باب النقاش أمام الحضور، حيث أجاب مسؤولي هيئة مكافحة الفساد والخبيرة الدولية على أسئلة الحضور وملاحظاتهم المتعلقة بموضوع الهدايا.

ومن المقرر ان يناقش اليوم الثاني من الورشة الأنظمة المتعلقة بتضارب المصالح، وسوف يركز على الحالة الفلسطينية بشأن نظام تضارب المصالح، بالإضافة للممارسات الدولية الفضلى المرعية في هذه الخصوص، وعرض حالات عملية دولية حالفها النجاح في تطبيق هذا النظام.


أخبار ذات صلة

هيئة مكافحة الفساد ووزارة الثقافة توقعان مذكرة تفاهم مشتركة لتعزيز العمل المشترك

هيئة مكافحة الفساد ووزارة الثقافة توقعان مذكرة تفاهم مشتركة لتعزيز العمل المشترك

الاحتلال يواصل اعتقال الشابة شروق البدن إدارياً رغم تفاقم وضعها الصّحي

الاحتلال يواصل اعتقال الشابة شروق البدن إدارياً رغم تفاقم وضعها الصّحي

طالبة من &#34;القدس المفتوحة&#34; ترفع علم فلسطين عالياً من قاعدة مخيم جبل إيفريست

طالبة من "القدس المفتوحة" ترفع علم فلسطين عالياً من قاعدة مخيم جبل إيفريست

عطاري: الحكومة تناقش غدا رد الجانب الإسرائيلي على طلب استيراد العجول

عطاري: الحكومة تناقش غدا رد الجانب الإسرائيلي على طلب استيراد العجول

اشتية: الإمكانيات الاستثمارية في فلسطين عالية رغم الاحتلال

اشتية: الإمكانيات الاستثمارية في فلسطين عالية رغم الاحتلال

بينيت يصادق على بناء حي يهودي جديد بمدينة الخليل

بينيت يصادق على بناء حي يهودي جديد بمدينة الخليل

الديمقراطية تدعو للتوقف عن التلويح بتطبيع العلاقات مع إسرائيل

الديمقراطية تدعو للتوقف عن التلويح بتطبيع العلاقات مع إسرائيل

بيراوي: ما يواجه حركة التضامن مع فلسطين التشريعات والقوانين ومحاولات تجريم المقاطعة

بيراوي: ما يواجه حركة التضامن مع فلسطين التشريعات والقوانين ومحاولات تجريم المقاطعة

التعليقات

الدنيا حكايات

الجالية الفلسطينية في مصر

الجالية الفلسطينية في مصر

شؤون فلسطينية

هيئة مكافحة الفساد ووزارة الثقافة توقعان مذكرة تفاهم مشتركة لتعزيز العمل المشترك

هيئة مكافحة الفساد ووزارة الثقافة توقعان مذكرة تفاهم مشتركة لتعزيز العمل المشترك

الاحتلال يواصل اعتقال الشابة شروق البدن إدارياً رغم تفاقم وضعها الصّحي

الاحتلال يواصل اعتقال الشابة شروق البدن إدارياً رغم تفاقم وضعها الصّحي

براك يدعو كافة المؤسسات للمشاركة في إنجاح فعاليات المؤتمر الدولي

براك يدعو كافة المؤسسات للمشاركة في إنجاح فعاليات المؤتمر الدولي

طالبة من &#34;القدس المفتوحة&#34; ترفع علم فلسطين عالياً من قاعدة مخيم جبل إيفريست

طالبة من "القدس المفتوحة" ترفع علم فلسطين عالياً من قاعدة مخيم جبل إيفريست

اشتية: الإمكانيات الاستثمارية في فلسطين عالية رغم الاحتلال

اشتية: الإمكانيات الاستثمارية في فلسطين عالية رغم الاحتلال

بينيت يصادق على بناء حي يهودي جديد بمدينة الخليل

بينيت يصادق على بناء حي يهودي جديد بمدينة الخليل

الديمقراطية تدعو للتوقف عن التلويح بتطبيع العلاقات مع إسرائيل

الديمقراطية تدعو للتوقف عن التلويح بتطبيع العلاقات مع إسرائيل

بيراوي: ما يواجه حركة التضامن مع فلسطين التشريعات والقوانين ومحاولات تجريم المقاطعة

بيراوي: ما يواجه حركة التضامن مع فلسطين التشريعات والقوانين ومحاولات تجريم المقاطعة

منوعات

بعد تسريب فيديو للراقصة جوهرة.. مفاجأة يكشفها الشاب الذي ظهر معها

بعد تسريب فيديو للراقصة جوهرة.. مفاجأة يكشفها الشاب الذي ظهر معها

&#34;الموسيقيين المصريين&#34; تحدد موقفها من شيرين عبد الوهاب بعد تصريحاتها الصادمة للسعوديين

"الموسيقيين المصريين" تحدد موقفها من شيرين عبد الوهاب بعد تصريحاتها الصادمة للسعوديين

شاهد: محمد هنيدي يكشف تفاصيل عمليته الجراحية

شاهد: محمد هنيدي يكشف تفاصيل عمليته الجراحية

شاهد: ممثلة تركية لسيرين عبدالنور: &#34;ما هذه القنبلة&#34;

شاهد: ممثلة تركية لسيرين عبدالنور: "ما هذه القنبلة"

شاهد: عفاف شعيب تنتقد سهير رمزي وشهيرة وحلا شيحة بسبب خلع الحجاب

شاهد: عفاف شعيب تنتقد سهير رمزي وشهيرة وحلا شيحة بسبب خلع الحجاب

شاهد: دنيا وايمي سمير غانم يغنيان &#34;ملطشة القلوب&#34;على طريقتهما

شاهد: دنيا وايمي سمير غانم يغنيان "ملطشة القلوب"على طريقتهما

شاهد: تصرف غريب..أحلام تقبل بطن المتسابقة رباب ناجد

شاهد: تصرف غريب..أحلام تقبل بطن المتسابقة رباب ناجد

شاهد: شعبان عبد الرحيم يغني على كرسي متحرك بموسم الرياض

شاهد: شعبان عبد الرحيم يغني على كرسي متحرك بموسم الرياض

شاهد: رقصة روبي في ختام &#34;القاهرة السينمائي&#34; تشعل مواقع التواصل الاجتماعي

شاهد: رقصة روبي في ختام "القاهرة السينمائي" تشعل مواقع التواصل الاجتماعي

حقيقة انتحار منى فاروق بسبب فيديوهات خالد يوسف

حقيقة انتحار منى فاروق بسبب فيديوهات خالد يوسف

عربي

اغتيال قائد أمني رفيع برصاص مجهولين في عدن

اغتيال قائد أمني رفيع برصاص مجهولين في عدن

شاهد: مصرع ثلاثة أشخاص بانهيار جدار كنيسة أثرية في مصر

شاهد: مصرع ثلاثة أشخاص بانهيار جدار كنيسة أثرية في مصر

خلاف بين وزير الجيش وقادة الأمن الإسرائيلي بسبب قصف سوريا الأخير

خلاف بين وزير الجيش وقادة الأمن الإسرائيلي بسبب قصف سوريا الأخير

وليد جنبلاط يتهم &#34;عملاء سوريا&#34; بالتحريض ضده

وليد جنبلاط يتهم "عملاء سوريا" بالتحريض ضده