عطاري: الحكومة تناقش غدا رد الجانب الإسرائيلي على طلب استيراد العجول

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن وزير الزراعة رياض عطاري، إن مجلس الوزراء سيناقش في جلسته يوم غدٍ الإثنين، رد الجانب الإسرائيلي على مطالب وزارة الزراعة الخاصة باستيراد العجول، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).



وكانت الحكومة الفلسطينية، قد أصدرت قراراً، بوقف استيراد العجول من إسرائيل، في خطوة منها للانفكاك التدريجي عن الاحتلال.



وتضع إسرائيل معيقات أمام المستوردين الفلسطينيين بهدف الضغط عليهم للتراجع عن استثمارهم باستيراد العجول للسوق الفلسطيني، فيما يكفل اتفاق باريس للفسطينين حق استيراد العجول من الخارج بسقف مفتوح.



وتستورد فلسطين من الجانب الإسرائيلي نحو 120 ألف عجل سنويا.