شؤون فلسطينية

اشتية: الإمكانيات الاستثمارية في فلسطين عالية رغم الاحتلال

اشتية: الإمكانيات الاستثمارية في فلسطين عالية رغم الاحتلال
رام الله - دنيا الوطن
 قال رئيس الوزراء د. محمد اشتية: "إن الإمكانيات الاستثمارية في فلسطين عالية، رغم أننا نقبع تحت الاحتلال، وذلك من خلال القوانين التي سنتها الحكومة، والتي تشجع الاستثمار سواء كان ذلك قانون تشجيع الاستثمار او قانون الشركات".

جاء ذلك خلال كلمته في حفل المنتدى الثالث لمجلس الأعمال الفلسطيني الإيطالي المشترك، الذي عقد اليوم الأحد بمدينة رام الله، بحضور وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي، والقنصل الإيطالي العام في القدس فابيو سوكولوفيتش، ووفد من وزارة الخارجية الإيطالية، ورجال أعمال فلسطينيين وايطاليين.

وأوضح اشتية: "أن الميزان التجاري بين فلسطين وإيطاليا ارتفع منذ بداية العام، واستيرادنا المباشر من العالم قد ازداد بنسبة 16% على حساب الاستيراد عبر إسرائيل". مشيرا إلى أن "هذا المنتدى الهام الذي يضم 51 شخصية من نخبة رجال الأعمال الإيطاليين، ليلتقوا مع نخبة رجال الأعمال الفلسطينيين، يدل على أن فلسطين مفتوحة لمبادرات الأعمال، بالإضافة إلى أن مناخ الاستثمار مشجع".

وأضاف رئيس الوزراء في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: "استراتيجية الحكومة مبنية على تعزيز المنتوج الوطني، ونحن نبحث عن تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص الفلسطيني، لكي نرسخ الاستراتيجية التي تبني عليها الحكومة؛ وهي الانفكاك عن الاحتلال، والتوجه نحو العالم، وفتح أسواق لنا في مختلف دول العالم".

وتابع اشتية: "هناك 14 بنكا في فلسطين، و14 مليار دولار من الودائع موجودة فيها، وهناك قطاعات اقتصادية واعدة جدا، لا سيما في الزراعة والصناعة والأدوية وتكنولوجيا المعلومات، إضافة الى المشاريع السياحية التي تعتبر مربحة جدا؛ حيث زار فلسطين 3 مليون سائح العام الماضي، وحاليا جميع الفنادق مليئة بالسائحين في بيت لحم ومحيطها".

واختتم رئيس الوزراء: "ذهبنا الى دول عربية، وسيكون لنا زيارة الى المملكة العربية السعودية قريبا جدا، وسيكون هناك وفد وزاري قطري هنا أيضا، ونحن نعلن انه ورغم الظرف الصعب الذي نعيشه، إلا ان رجال الاعمال يمكن ان يأتوا هنا ويعملوا استثمارات مربحة".




أخبار ذات صلة

هيئة مكافحة الفساد ووزارة الثقافة توقعان مذكرة تفاهم مشتركة لتعزيز العمل المشترك

هيئة مكافحة الفساد ووزارة الثقافة توقعان مذكرة تفاهم مشتركة لتعزيز العمل المشترك

الاحتلال يواصل اعتقال الشابة شروق البدن إدارياً رغم تفاقم وضعها الصّحي

الاحتلال يواصل اعتقال الشابة شروق البدن إدارياً رغم تفاقم وضعها الصّحي

براك يدعو كافة المؤسسات للمشاركة في إنجاح فعاليات المؤتمر الدولي

براك يدعو كافة المؤسسات للمشاركة في إنجاح فعاليات المؤتمر الدولي

طالبة من &#34;القدس المفتوحة&#34; ترفع علم فلسطين عالياً من قاعدة مخيم جبل إيفريست

طالبة من "القدس المفتوحة" ترفع علم فلسطين عالياً من قاعدة مخيم جبل إيفريست

عطاري: الحكومة تناقش غدا رد الجانب الإسرائيلي على طلب استيراد العجول

عطاري: الحكومة تناقش غدا رد الجانب الإسرائيلي على طلب استيراد العجول

بينيت يصادق على بناء حي يهودي جديد بمدينة الخليل

بينيت يصادق على بناء حي يهودي جديد بمدينة الخليل

الديمقراطية تدعو للتوقف عن التلويح بتطبيع العلاقات مع إسرائيل

الديمقراطية تدعو للتوقف عن التلويح بتطبيع العلاقات مع إسرائيل

بيراوي: ما يواجه حركة التضامن مع فلسطين التشريعات والقوانين ومحاولات تجريم المقاطعة

بيراوي: ما يواجه حركة التضامن مع فلسطين التشريعات والقوانين ومحاولات تجريم المقاطعة

التعليقات

الدنيا حكايات

الجالية الفلسطينية في مصر

الجالية الفلسطينية في مصر

شؤون فلسطينية

هيئة مكافحة الفساد ووزارة الثقافة توقعان مذكرة تفاهم مشتركة لتعزيز العمل المشترك

هيئة مكافحة الفساد ووزارة الثقافة توقعان مذكرة تفاهم مشتركة لتعزيز العمل المشترك

الاحتلال يواصل اعتقال الشابة شروق البدن إدارياً رغم تفاقم وضعها الصّحي

الاحتلال يواصل اعتقال الشابة شروق البدن إدارياً رغم تفاقم وضعها الصّحي

براك يدعو كافة المؤسسات للمشاركة في إنجاح فعاليات المؤتمر الدولي

براك يدعو كافة المؤسسات للمشاركة في إنجاح فعاليات المؤتمر الدولي

طالبة من &#34;القدس المفتوحة&#34; ترفع علم فلسطين عالياً من قاعدة مخيم جبل إيفريست

طالبة من "القدس المفتوحة" ترفع علم فلسطين عالياً من قاعدة مخيم جبل إيفريست

اشتية: الإمكانيات الاستثمارية في فلسطين عالية رغم الاحتلال

اشتية: الإمكانيات الاستثمارية في فلسطين عالية رغم الاحتلال

بينيت يصادق على بناء حي يهودي جديد بمدينة الخليل

بينيت يصادق على بناء حي يهودي جديد بمدينة الخليل

الديمقراطية تدعو للتوقف عن التلويح بتطبيع العلاقات مع إسرائيل

الديمقراطية تدعو للتوقف عن التلويح بتطبيع العلاقات مع إسرائيل

بيراوي: ما يواجه حركة التضامن مع فلسطين التشريعات والقوانين ومحاولات تجريم المقاطعة

بيراوي: ما يواجه حركة التضامن مع فلسطين التشريعات والقوانين ومحاولات تجريم المقاطعة

منوعات

بعد تسريب فيديو للراقصة جوهرة.. مفاجأة يكشفها الشاب الذي ظهر معها

بعد تسريب فيديو للراقصة جوهرة.. مفاجأة يكشفها الشاب الذي ظهر معها

&#34;الموسيقيين المصريين&#34; تحدد موقفها من شيرين عبد الوهاب بعد تصريحاتها الصادمة للسعوديين

"الموسيقيين المصريين" تحدد موقفها من شيرين عبد الوهاب بعد تصريحاتها الصادمة للسعوديين

شاهد: محمد هنيدي يكشف تفاصيل عمليته الجراحية

شاهد: محمد هنيدي يكشف تفاصيل عمليته الجراحية

شاهد: ممثلة تركية لسيرين عبدالنور: &#34;ما هذه القنبلة&#34;

شاهد: ممثلة تركية لسيرين عبدالنور: "ما هذه القنبلة"

شاهد: عفاف شعيب تنتقد سهير رمزي وشهيرة وحلا شيحة بسبب خلع الحجاب

شاهد: عفاف شعيب تنتقد سهير رمزي وشهيرة وحلا شيحة بسبب خلع الحجاب

شاهد: دنيا وايمي سمير غانم يغنيان &#34;ملطشة القلوب&#34;على طريقتهما

شاهد: دنيا وايمي سمير غانم يغنيان "ملطشة القلوب"على طريقتهما

شاهد: تصرف غريب..أحلام تقبل بطن المتسابقة رباب ناجد

شاهد: تصرف غريب..أحلام تقبل بطن المتسابقة رباب ناجد

شاهد: شعبان عبد الرحيم يغني على كرسي متحرك بموسم الرياض

شاهد: شعبان عبد الرحيم يغني على كرسي متحرك بموسم الرياض

شاهد: رقصة روبي في ختام &#34;القاهرة السينمائي&#34; تشعل مواقع التواصل الاجتماعي

شاهد: رقصة روبي في ختام "القاهرة السينمائي" تشعل مواقع التواصل الاجتماعي

حقيقة انتحار منى فاروق بسبب فيديوهات خالد يوسف

حقيقة انتحار منى فاروق بسبب فيديوهات خالد يوسف

عربي

اغتيال قائد أمني رفيع برصاص مجهولين في عدن

اغتيال قائد أمني رفيع برصاص مجهولين في عدن

شاهد: مصرع ثلاثة أشخاص بانهيار جدار كنيسة أثرية في مصر

شاهد: مصرع ثلاثة أشخاص بانهيار جدار كنيسة أثرية في مصر

خلاف بين وزير الجيش وقادة الأمن الإسرائيلي بسبب قصف سوريا الأخير

خلاف بين وزير الجيش وقادة الأمن الإسرائيلي بسبب قصف سوريا الأخير

وليد جنبلاط يتهم &#34;عملاء سوريا&#34; بالتحريض ضده

وليد جنبلاط يتهم "عملاء سوريا" بالتحريض ضده