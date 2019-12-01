بينيت يصادق على بناء حي يهودي جديد بمدينة الخليل

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رام الله - دنيا الوطن

صادق وزير الجيش الإسرائيلي، نفتالي بينيت، اليوم الأحد، على بناء حي يهودي جديد في مجمع سوق الجملة بمدينة الخليل.



وذكرت قناة 13 الإسرائيلية، أن الهدف من بناء الحي أنه سيعمل على خلف سلسلة متصلة إقليمية ما بين "كهف البطاركة" (المسجد الإبراهيمي) وحي أبراهام أفينو اليهودي، مبينةً أن ذلك سيزيد عدد اليهود في الخليل.



وأشارت القناة، إلى أنه سيتم هدم مباني السوق وبناء متاجر جديدة في مكانها، مع الحفاظ على الحقوق الفلسطينية في الطابق الأرضي، وفق ما قالت القناة.



وكان وزير الجيش الأسبق "أفيغدور ليبرمان" يخطط لتنفيذ ذات المشروع، إلا أنه تم تأجيله حينها قبل أن يغادر الوزارة.