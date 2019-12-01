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اغتيال قائد أمني رفيع برصاص مجهولين في عدن

اغتيال قائد أمني رفيع برصاص مجهولين في عدن
رام الله - دنيا الوطن
لقي مدير البحث الجنائي بمديرية المنصورة في عدن جنوب اليمن، اليوم الأحد، مصرعه برصاص مجهولين.

وأبلغ مصدر في السلطة المحلية بمدينة عدن، بأن مسلحين مجهولين أطلقوا وابلاً من الرصاص على مدير البحث الجنائي في مديرية المنصورة، الرائد صلاح الحجيلي، أثناء تواجده أمام منزله في حي العيادات بالمديرية ذاتها، بحسب ما جاء على موقع وكالة (سبوتنك) الروسية.

وقال: "جرى إسعاف الرائد الحجيلي إلى مستشفى صابر، القريب من موقع الحادث، إلا أنه توفي".

وكان الحجيلي نجا في 25 كانون الثاني/يناير 2016، من محاولة اغتيال بعبوة ناسفة زُرعت في سيارته.

وفي سياق متصل، أعلنت القوات اليمنية المشتركة التابعة للحكومة الشرعية، مساء أمس السبت، مقتل وإصابة 26 عنصرا من جماعة "الحوثيين"، في مواجهات دارت الساعات الماضية بمحافظة الحديدة غربي اليمن.

ونقل المركز الإعلامي لألوية العمالقة العاملة في الجيش اليمني، عن مصادر: "إن جثث 12 قتيلا من الحوثيين وصلت، السبت، إلى مستشفيات صنعاء، لقوا مصرعهم في تصدي القوات المشتركة لهجمات على مناطق جنوب الحديدة".

وأضافت: "إن جثة أحد المسلحين الحوثيين و13 جريحا نقلوا، أول أمس الجمعة، إلى مستشفيات متفرقة في الحديدة، بعد تصدي القوات لهجوم شنته الجماعة على التحيتا (جنوب الحديدة)".

وأعلنت عن إصابة القيادي أبو نصر اللاحجي، مسؤول زراعة الألغام في جبهات الحديدة، بجراح بليغة أثناء محاولته التسلل لزراعة الألغام في حيس (جنوب شرقي الحديدة)".

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