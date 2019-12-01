شاهد: مصرع ثلاثة أشخاص بانهيار جدار كنيسة أثرية في مصر







رام الله - دنيا الوطنتسبب انهيار حائط داخل كنيسة أثرية بمحافظة المنيا المصرية في مصرع ثلاثة أشخاص وإصابة أربعة آخرين.وأفادت قوات الأمن، اليوم الأحد، بأن الانهيار الذي وقع في دير "أبو فانا" بمدينة ملوي، أسفر عن مصرع توماس شنودة عياد (4 سنوات)، وسيدة مجهولة الاسم (50 سنة)، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).كما أصيب أربعة آخرين بجروح تفاوتت بين الكدمات الشديدة والكسور والارتجاجات.