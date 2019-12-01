رسالة إلى ترامب من متظاهري هونغ كونغ

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رام الله - دنيا الوطن

سار محتجون في هونغ كونغ، رفعوا أعلاما أميركية، ولافتات بها رسائل مناشدة للرئيس دونالد ترامب، في أنحاء المدينة الصينية التي تتمتع بحكم شبه ثاني.



ويعتزم المتظاهرون تنظيم مسيرة، اليوم الأحد، إلى مقر القنصلية الأميركية لشكر واشنطن على مشروعي القانون اللذين وقعهما ترامب الأسبوع الماضي لفرض عقوبات على أي مسؤولين في هونغ كونغ والصين ينتهكون حقوق الإنسان في المدينة.



ورفع بعضهم لافتات كتب عليها "الرئيس ترامب، نرجوك: حرر هونغ كونغ"، وفق ما نقلت وكالة (أسوشيتد برس).



في حين كتب على أخرى "دعونا نجعل هونغ كونغ عظيمة مرة أخرى".



وأثار مشروع قانون لتسليم المجرمين إلى الصين، الذي تم سحبه لاحقا، احتجاجات واسعة النطاق في يونيو الماضي، ضد ما يراه كثيرون تآكلا للحقوق والحريات.



ويطالب المتظاهرون بديمقراطية كاملة، وإجراء تحقيق في استخدام الشرطة للقوة خلال المظاهرات.