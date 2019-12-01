عشرات المستوطنين يقتحمون "الأقصى"

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رام الله - دنيا الوطن

اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الأحد، باحات المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.



وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، بأن 86 مستوطنا و20 موظفا من حكومة الاحتلال و32 طالبا يهوديا اقتحموا باحات المسجد الأقصى خلال فترة الاقتحامات الصباحية، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).