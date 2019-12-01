نتنياهو: عملنا ضد الجهاد الإسلامي وحماس مسؤولة عن صواريخ غزة

قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو: إن حكومته عملت ضد حركة الجهاد الإسلامي وأن من حقها أن تعمل ضد جميع التنظيمات، معتبراً أن حركة حماس مسؤولة عن أي صواريخ تطلق من قطاع غزة.



وأضاف نتنياهو، خلال جلسة حكومته الأسبوعية، الأحد: "لا نعف حركة حماس من تحمل المسؤولية عن أي هجوم ينطلق ضدنا من قطاع غزة، هذه هي سياستنا وهي لم تتغير، لذا عمل جيشنا خلال نهاية الأسبوع رداً على عمليات انطلقت من قطاع غزة، هذا ما كان الأمر عليه وهذا سيستمر وحماس تتحمل المسؤولية".



وتابع نتنياهو: "أحد المصطلحات الأساسية في إطار ما سمي سابقا بالقانون الدولي وهو منظومة مصطلحات كان لها معنى قبل أن تم تشويهها من قبل قرارات منحازة جداً اعتمدتها المحكمة الدولية هو بأن الحكومة مسؤولة عن أراضيها بمعنى أنها تتحمل المسؤولية عن أي محاولة اعتداء تنطلق من أراضيها ضد دولة أخرى، ونحن نعمل وفقاً لهذا المبدأ".



رام الله - دنيا الوطن