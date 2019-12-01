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طالع الأسماء: داخلية غزة توضح آلية السفر عبر معبر رفح غداً الاثنين

طالع الأسماء: داخلية غزة توضح آلية السفر عبر معبر رفح غداً الاثنين
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الداخلية الفلسطينية في قطاع غزة، أن السفر عبر معبر رفح البري غداً الاثنين، سيكون للحافلات من الاولى وحتى الرابعة من كشف (12/1).

وشددت الوزارة في تصريح لها، على ضرورة تواجد المسافرين صباح غد الساعة 6:30 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، والالتزام بموعد سفرهم حسب الحافلات المدرجة أسماؤهم فيها، وعدم التأخر عنها.

وطالبت الوزارة، المسافرين، إحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وحجة عدم ممانعة لسفر الأطفال مع أحد والديهما دون الآخر، من الطرف المتغيب عن السفر أو من وكيله.

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