تركيا تدرس إنشاء قاعدة عسكرية باثيوبيا





وأكد المتحدث الرسمى للمنظمة، زيدان القنائى، أن اثيوبيا وقعت مع تركيا اتفاقية دفاع مشترك عام 2013 مما يعزز فرضية انشاء قاعدة عسكرية تركية داخل اديس ابابا حيث تعتبر تركيا المستثمر الأجنبي الأول في إثيوبيا ويبلغ حجم الاستثمارات التركية بإثيوبيا ثلاثة مليارات دولار وتتركز في إثيوبيا نصف الاستثمارات التركية بالقارة الافريقية.





وأعلنت تركيا عام 2016 تأسيس قاعدة عسكرية في الصومال بهدف تدريب الجيش الصومالي فيما تعتبر مقديشو مقر لأكبر قاعدة تركية في الخارج كما اعلنت تركيا عن انشاء قاعدة عسكرية فى جيبوتى التى رحبت بإقامة قاعدة عسكرية تركية على أراضيها



وحذرت المنظمة، من تأسيس قاعدة عسكرية تركية دخل اثيوبيا مما يمثل خطورة على الأمن القومى المصرى فى ظل أزمة سد النهضة بين القاهرة واديس ابابا وتوقيع تركيا لاتفاقية دفاع مشترك مع اثيوبيا.



رام الله - دنيا الوطنكشفت تقرير لمنظمة العدل والتنمية لدرسات الشرق الأوسط وشمال افريقيا عن اتصالات ومفاوضات تركية اثيوبية لانشاء قاعدة عسكرية تركية فى اديس ابابا.