دولي

تركيا تدرس إنشاء قاعدة عسكرية باثيوبيا

تركيا تدرس إنشاء قاعدة عسكرية باثيوبيا
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
كشفت تقرير لمنظمة العدل والتنمية لدرسات الشرق الأوسط وشمال افريقيا عن اتصالات ومفاوضات تركية اثيوبية لانشاء قاعدة عسكرية تركية فى اديس ابابا.

وأكد المتحدث الرسمى للمنظمة، زيدان القنائى، أن اثيوبيا وقعت مع تركيا اتفاقية دفاع مشترك عام 2013 مما يعزز فرضية انشاء قاعدة عسكرية تركية داخل اديس ابابا حيث تعتبر تركيا المستثمر الأجنبي الأول في إثيوبيا ويبلغ حجم الاستثمارات التركية بإثيوبيا ثلاثة مليارات دولار وتتركز في إثيوبيا نصف الاستثمارات التركية بالقارة الافريقية.

وأعلنت تركيا عام 2016 تأسيس قاعدة عسكرية في الصومال بهدف تدريب الجيش الصومالي فيما تعتبر مقديشو مقر لأكبر قاعدة تركية في الخارج كما اعلنت تركيا عن انشاء قاعدة عسكرية فى جيبوتى التى رحبت بإقامة قاعدة عسكرية تركية على أراضيها

وحذرت المنظمة، من تأسيس قاعدة عسكرية تركية دخل اثيوبيا مما يمثل خطورة على الأمن القومى المصرى فى ظل أزمة سد النهضة بين القاهرة واديس ابابا وتوقيع تركيا لاتفاقية دفاع مشترك مع اثيوبيا.

أخبار ذات صلة

اليمين الإسرائيلي والحريديم يرفضون التوصية على نتنياهو لتشكيل حكومة

اليمين الإسرائيلي والحريديم يرفضون التوصية على نتنياهو لتشكيل حكومة

بايدن: بقاء ترامب داخل البيت الأبيض خطر على أمريكا

بايدن: بقاء ترامب داخل البيت الأبيض خطر على أمريكا

فرنسا وبريطانيا وألمانيا يدعون إيران إلى التطبيق الكامل للاتفاق النووي

فرنسا وبريطانيا وألمانيا يدعون إيران إلى التطبيق الكامل للاتفاق النووي

مقتل 14 شخصاً في اشتباكات بين الشرطة وتجار المخدرات بالمكسيك

مقتل 14 شخصاً في اشتباكات بين الشرطة وتجار المخدرات بالمكسيك

وفاة طفلين وفقد ثالث في عاصفة ثلجية في أريزونا الأميركية

وفاة طفلين وفقد ثالث في عاصفة ثلجية في أريزونا الأميركية

شاهد: لحظات مثيرة للسيطرة على منفذ عملية لندن الأخيرة

شاهد: لحظات مثيرة للسيطرة على منفذ عملية لندن الأخيرة

متظاهرون إسرائيليون يطالبون نتنياهو بالاستقالة

متظاهرون إسرائيليون يطالبون نتنياهو بالاستقالة

(أزرق أبيض) يطالب برئاسة غانتس أولاً بأي حكومة وحدة مقبلة

(أزرق أبيض) يطالب برئاسة غانتس أولاً بأي حكومة وحدة مقبلة

التعليقات

الدنيا حكايات

الجالية الفلسطينية في مصر

الجالية الفلسطينية في مصر

شؤون فلسطينية

عشرات المستوطنين يقتحمون &#34;الأقصى&#34;

عشرات المستوطنين يقتحمون "الأقصى"

طالع الأسماء: داخلية غزة توضح آلية السفر عبر معبر رفح غداً الاثنين

طالع الأسماء: داخلية غزة توضح آلية السفر عبر معبر رفح غداً الاثنين

أبو هولي يطالب الأمم المتحدة بخطوات عملية ضد الاستهتار الأمريكي الإسرائيلي

أبو هولي يطالب الأمم المتحدة بخطوات عملية ضد الاستهتار الأمريكي الإسرائيلي

الخارجية: الصمت على جرائم الإحتلال يهدد بتقويض قواعد العدالة الدولية

الخارجية: الصمت على جرائم الإحتلال يهدد بتقويض قواعد العدالة الدولية

الاحتلال يعتدي على طلبة مدرسة &#34;اللبن الشرقية&#34;

الاحتلال يعتدي على طلبة مدرسة "اللبن الشرقية"

عصام يوسف يدعو لتحرك أممي فاعل لإنقاذ المحاصرين في غزة

عصام يوسف يدعو لتحرك أممي فاعل لإنقاذ المحاصرين في غزة

الإسلامية المسيحية: الكنيسة الأرثوذكسية اليونانية تنتصر باستعادة ممتلكاتها من المستوطنين

الإسلامية المسيحية: الكنيسة الأرثوذكسية اليونانية تنتصر باستعادة ممتلكاتها من المستوطنين

المحررون المقطوعة رواتبهم ينهون اعتصامهم بعد وعودات بحل أزمتهم

المحررون المقطوعة رواتبهم ينهون اعتصامهم بعد وعودات بحل أزمتهم

منوعات

شاهد: ممثلة تركية لسيرين عبدالنور: &#34;ما هذه القنبلة&#34;

شاهد: ممثلة تركية لسيرين عبدالنور: "ما هذه القنبلة"

شاهد: عفاف شعيب تنتقد سهير رمزي وشهيرة وحلا شيحة بسبب خلع الحجاب

شاهد: عفاف شعيب تنتقد سهير رمزي وشهيرة وحلا شيحة بسبب خلع الحجاب

شاهد: دنيا وايمي سمير غانم يغنيان &#34;ملطشة القلوب&#34;على طريقتهما

شاهد: دنيا وايمي سمير غانم يغنيان "ملطشة القلوب"على طريقتهما

شاهد: تصرف غريب..أحلام تقبل بطن المتسابقة رباب ناجد

شاهد: تصرف غريب..أحلام تقبل بطن المتسابقة رباب ناجد

شاهد: شعبان عبد الرحيم يغني على كرسي متحرك بموسم الرياض

شاهد: شعبان عبد الرحيم يغني على كرسي متحرك بموسم الرياض

شاهد: رقصة روبي في ختام &#34;القاهرة السينمائي&#34; تشعل مواقع التواصل الاجتماعي

شاهد: رقصة روبي في ختام "القاهرة السينمائي" تشعل مواقع التواصل الاجتماعي

حقيقة انتحار منى فاروق بسبب فيديوهات خالد يوسف

حقيقة انتحار منى فاروق بسبب فيديوهات خالد يوسف

محمد منير يستعين بـ&#34;كرسي&#34; لاستكمال حفله في مصر بسبب مرضه

محمد منير يستعين بـ"كرسي" لاستكمال حفله في مصر بسبب مرضه

بيان من النيابة يحدد الوريث الوحيد لهيثم أحمد زكي

بيان من النيابة يحدد الوريث الوحيد لهيثم أحمد زكي

وفاء كيلاني من دون مكياج وتيم الحسن خلفها

وفاء كيلاني من دون مكياج وتيم الحسن خلفها

عربي

خلاف بين وزير الجيش وقادة الأمن الإسرائيلي بسبب قصف سوريا الأخير

خلاف بين وزير الجيش وقادة الأمن الإسرائيلي بسبب قصف سوريا الأخير

السعودية الثالثة عالميا في استقبال المهاجرين

السعودية الثالثة عالميا في استقبال المهاجرين

احتجاجات جنوبي تونس بعد وفاة شاب أحرق نفسه

احتجاجات جنوبي تونس بعد وفاة شاب أحرق نفسه

المحتجون بالعراق يحرقون مدخل ضريح بمدينة النجف

المحتجون بالعراق يحرقون مدخل ضريح بمدينة النجف