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خلاف بين وزير الجيش وقادة الأمن الإسرائيلي بسبب قصف سوريا الأخير

خلاف بين وزير الجيش وقادة الأمن الإسرائيلي بسبب قصف سوريا الأخير
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي: إن قصف الطيران الحربي لعشرات الأهداف الإيرانية في سوريا مؤخراً، تم بتوجيهات من وزير الجيش نفتالي بينيت وبخلاف رأي رؤساء الأجهزة الأمنية. 

وأوضحت الإذاعة، أن قادة الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، أوصوا بالاكتفاء برد قليل تفادياً لتدهور الأوضاع، مشيرةً إلى أن مقربين من بينت قالوا إن ذلك تم في إطار سياسة جديدة يقودها لرفع مستوى الرد، ولاجتثاث أية محاولة من قِبل طهران للتموضع عسكرياً في الأراضي السورية.

وأشارت الإذاعة، نقلاً عن مصادر في مكتب رئاسة الوزارة، إلى أن ما قام به وزير الجيش الجديد مناورة إعلامية، وأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، كان قد أوعز لجيش الاحتلال قبل تولي بينت لمنصبه بتصعيد الرد على اعتداءات.

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