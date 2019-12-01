وليد جنبلاط يتهم "عملاء سوريا" بالتحريض ضده

وليد جبنلاط

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

علق النائب اللبناني السابق، وليد جنبلاط، على الأنباء المتداولة حول ضلوعه في أزمة المحروقات بلبنان، متهماً من أسماهم بـ "عملاء سوريا" في التحريض ضده.



وقال جنبلاط، في تغريدة له عبر (تويتر): "ها هم عملاء سوريا يتنافسون في التحريض ومن مواقع مختلفة حول مسؤوليتي في أزمة المحروقات"، مؤكداً أنه لا يملك أي محطة بنزين في كل لبنان.



وأضاف جنبلاط: "الغريب أن البعض منهم يستخدم منبراً للثورة أما الآخر ومن موقع الممانعة وصل تحريضه بإتهام الحزب الاشتراكي باغتيال علاء أبو فخر، سنلجأ للقضاء".