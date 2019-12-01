شؤون فلسطينية

الاحتلال يعتدي على طلبة مدرسة "اللبن الشرقية"

الاحتلال يعتدي على طلبة مدرسة "اللبن الشرقية"
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
اعتدى جنود الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، على طلبة مدرسة اللبن الشرقية الثانوية، ومنعوهم من الوصول إلى المدرسة الواقعة على شارع رام الله– نابلس الرئيسي.

وأوقف الجنود الطلبة قرب مدرسة بنات اللبن الشرقية الثانوية، ومنعوهم من الاستمرار بالسير على الشارع الرئيسي المؤدي لمدرستهم، وطالبوهم بالعودة أو سلوك طريق ترابية وعرة وطويلة.

ومنعت قوات الاحتلال الطلبة منذ الصباح من سلك الشارع الرئيس الواصل للمدرسة؛ بحجة أنه منطقة عسكرية مغلقة لمدة يومين؛ بدعوى إلقاء الحجارة على مركبات المستوطنين الخميس الماضي.

وتأتي تلك الخطوة في محاولة الاحتلال لإخلاء المدرسة واستهداف التعليم الفلسطيني، ومنع المواطنين وطلبة المدارس بتلك المنطقة من استخدام الشارع الرئيسي، إلا أن تلك القرارات تواجه بالإدارة الصلبة.

ويتواجد جنود الاحتلال يومياً أمام المدرسة، ويمارسون العربدة والاستفزاز للطلبة"، حيث أن بعض الطلبة اضطروا لسلك طريق بديلة للوصول للمدرسة، فيما العدد الأكبر لم يستطع الوصول للمدرسة.

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