مالية غزة: اليوم صرف رواتب المتقاعدين عن شهر نوفمبر

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة المالية الفلسطينية في قطاع غزة، أنه سيتم صرف رواتب المتقاعدين عن شهر تشرين الثاني/نوفمبر، اليوم الأحد.



وأشارت الوزارة في تصريح لها، إلى أن عملية صرف الرواتب سبتدأ بعد الساعة الثانية عشرة، في كافة فروع بنك البريد والبنك الوطني والانتاج.