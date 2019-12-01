مالية غزة: اليوم صرف رواتب المتقاعدين عن شهر نوفمبر
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة المالية الفلسطينية في قطاع غزة، أنه سيتم صرف رواتب المتقاعدين عن شهر تشرين الثاني/نوفمبر، اليوم الأحد.
وأشارت الوزارة في تصريح لها، إلى أن عملية صرف الرواتب سبتدأ بعد الساعة الثانية عشرة، في كافة فروع بنك البريد والبنك الوطني والانتاج.
أعلنت وزارة المالية الفلسطينية في قطاع غزة، أنه سيتم صرف رواتب المتقاعدين عن شهر تشرين الثاني/نوفمبر، اليوم الأحد.
وأشارت الوزارة في تصريح لها، إلى أن عملية صرف الرواتب سبتدأ بعد الساعة الثانية عشرة، في كافة فروع بنك البريد والبنك الوطني والانتاج.
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