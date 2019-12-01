حماس تدعو لتوفير البيئة المناسبة للتصدي للاحتلال ومستوطنيه

دعت حركة حماس، لتوفير البيئة المناسبة لأبناء الشعب الفلسطيني، للتصدي ومقاومة الاحتلال ومستوطنيه.





جاء في بيان لها، تعقيبا على استشهاد شاب فلسطيني من بلدة عوا واعتقال مواطنين اخرين، حيث اعتبرت أن حماية المستوطنين من خلال التنسيق الأمني، لا يليق بالشعب الفلسطيني وبقياداته ولا يتوافق مع مشروعه وخيار تحرره.





وجاء نص البيان، وفق ما وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، كالتالي:

رام الله - دنيا الوطنقوات الاحتلال الصهيوني وعصابات المستوطنين تصعد من هجمتها المسعورة ضد أبناء شعبنا الصامد المرابط في الضفة والقدس، مما يؤدي لارتقاء الشهداء ومضاعفة عدد الجرحى والمعتقلين، ويسفر عن تدمير الممتلكات وحرق المزروعات. وإننا إذ نرصد هذا التصعيد العدواني للعدو الصهيوني نستنكر هذه الهجمة البربرية ضد أبناء شعبنا، لنؤكد على التالي:نحتسب عند الله الشهيد/ بدوي خالد مسالمة (١٨ عامًا)، والذي كان حلمه حرية فلسطين بدون احتلال واستيطان وهذا الحلم سيصبح حقيقة بسواعد المقاومين.نؤكد على حق شعبنا في مقاومة الاحتلال وحماية أرضه بكل الوسائل المشروعة وفي مقدمتها الكفاح المسلح.ندعو لتوفير البيئة المناسبة لأبناء شعبنا للتصدي ومقاومة الاحتلال وقطعان مستوطنيه فحماية أمن المستوطنين من خلال التنسيق الأمني لا يليق بشعبنا وقياداته ولا يتوافق مع مشروعه وخيار تحرره.إن دعوة الشباب الفلسطيني للتصدي لعدوان المستوطنين، تشكل أرضية مهمة لإطلاق برنامج وطني شامل للتصدي للمشروع الاستيطاني في الضفة.