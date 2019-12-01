وزارة الصحة: 102 إصابة بالإيدز وفايروس نقص المناعة منذ عام 1988

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رام الله - دنيا الوطن

قالت وزارة الصحة الفلسطينية: إنه وبالرغم من أَن إِنتشار الإِيدز

يسجل إزدياداً في معظم بلاد العالم، إِلا أَن فلسطين يسجل فيها معدل إِصابة منخفض سواءً لمرض الإِيدز أَو لحاملي فيروس نقص المناعة المكتسبة، مقارنة بالدول المحيطة.



وأضافت الوزارة في بيان صحفي، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، الأحد، بمناسبة يوم الإيدز العالمي، والذي يصادف الأول

من كانون أول/ديسمبر من كل عام أنه جرى تسجيل حالات الإيدز في فلسطين منذ عام 1988، حيث بلغ المجموع التراكمي 102 حالة حتى نهاية العام الماضي، منهم 81 حالة إيدز AIDS)، و 21 حالة حاملين لفيروس نقص المناعة المكتسبة (HIV).



وأوضحت الوزارة أن حامل فيروس نقص المناعة المكتسبة لا تظهر عليه الأعراض، أما الإيدز فإن الأعراض تكونه ظاهرة على المصاب به نتيجة انهيار جهاز المناعة لديه.



وأشارت الوزارة إلى أن معظم الحالات المسجلة كانت بين الذكور حيث بلغت 84 حالة من أصل 102 حالة مُسجلة، وهو ما نسبته 82.4% من إِجمالي الحالات التي تم تسجيلها، مؤكدة أن المرضى والمصابين تتم متابعتهم وعمل الفحوصات لهم مجانا.



وفي العام الماضي توفي حول العالم بسبب الإيدز 770 ألف شخص، أما عدد الإصابات حول العالم خلال العام 2018 فقد بلغ 1.7 مليون شخص، 240 ألف منهم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.



ويحيي العالم، اليوم الأحد، اليوم العالمي لمكافحة الإيدز لعام 2019، تحت شعار "أهمية دور المجتمعات المحلية في تحسين حياة الأشخاص"، لإبراز الدور الأساسي الذي لعبته المجتمعات المحلية وما زالت تلعبه في التصدي للإيدز على المستويات الدولية والوطنية والمحلية.