شؤون فلسطينية

لواء جفعاتي: مستعدون لأي عملية عسكرية ضد قطاع غزة

لواء جفعاتي: مستعدون لأي عملية عسكرية ضد قطاع غزة
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قال قائد لواء جفعاتي في جيش الاحتلال الإسرائيلي، إيتيسك كوهين: إن تقديرات الجيش تؤكد أن جميع الأطراف غير معنية بالحرب في الوقت الحالي، مستركاً: "لكن الجيش مستعد باستمرار لقيادة أي عملية عسكرية قد تتم ضد قطاع غزة".

وأوضح كوهين، وفق صحيفة (إسرائيل هيوم)، أن القوات التابعة له تستعد باستمرار لقيادة أي حرب قد تتم في قطاع غزة، على الرغم من أن قوات اللواء تعمل في أكثر من منطقة، منها الضفة الغربية وبعض المناطق الشمالية.

وأشار إلى أنه في الأشهر الأخيرة كان هناك الكثير من حالات التوتر الأمني وأعلى من المعتاد، لافتاً إلى أنه بعد اغتيال بهاء أبو العطا القيادي في الجهاد الإسلامي انتشر جنود جفعاتي على حدود غزة، وبعد أسبوع تم مهاجمة أهداف في سوريا، وتم نشر قوات أخرى على الحدود.

وتابع: "لكن هناك فرصة لعمليات قتالية في غزة أو على جبهة الشمال"، مشيراً إلى أن الحرب ربما تكون أكبر في غزة، ويتم الاستعداد بناءً على ذلك.

وأكمل: "ما زلنا ندرب ونحسن من قدراتنا العملياتية، ولواء جفعاتي بات جاهراً، وأول من سيكون في المهام القتالية من أجل تحقيقها بالكامل"، مبيناً أن جميع الجنود لديهم القدرة للعمل داخل غزة وتدربوا بالفعل على ذلك، بما فيهم المجندين الجدد.

ولفت إلى أن لواء جفعاتي يعمل حاليًا في قطاعات وجبهات مختلفة منها الضفة الغربية، إلا أن هدفه الأساسي هو غزة والقتال هناك.

وبشأن الجدار الذي يبنى على حدود القطاع، قال كوهين: إن هذا ليس سوى خط دفاع أول في طريق القتال الذي سيتم داخل القطاع إن لزم الأمر.

وحول عمليات لواء جفعاتي بالضفة، قال كوهين إن هناك من يحاول إصدار تعليمات لتنفيذ هجمات ضد الجيش والمستوطنين، ونحن نعمل ضدهم.

أخبار ذات صلة

الخارجية: الصمت على جرائم الإحتلال يهدد بتقويض قواعد العدالة الدولية

الخارجية: الصمت على جرائم الإحتلال يهدد بتقويض قواعد العدالة الدولية

الاحتلال يعتدي على طلبة مدرسة &#34;اللبن الشرقية&#34;

الاحتلال يعتدي على طلبة مدرسة "اللبن الشرقية"

عصام يوسف يدعو لتحرك أممي فاعل لإنقاذ المحاصرين في غزة

عصام يوسف يدعو لتحرك أممي فاعل لإنقاذ المحاصرين في غزة

العوض: إقامة الاحتلال جزيرة قبالة سواحل غزة جزء من &#34;التفاهمات الانفصالية&#34;

العوض: إقامة الاحتلال جزيرة قبالة سواحل غزة جزء من "التفاهمات الانفصالية"

مالية غزة: اليوم صرف رواتب المتقاعدين عن شهر نوفمبر

مالية غزة: اليوم صرف رواتب المتقاعدين عن شهر نوفمبر

حماس تدعو لتوفير البيئة المناسبة للتصدي للاحتلال ومستوطنيه

حماس تدعو لتوفير البيئة المناسبة للتصدي للاحتلال ومستوطنيه

وزارة الصحة: 102 إصابة بالإيدز وفايروس نقص المناعة منذ عام 1988

وزارة الصحة: 102 إصابة بالإيدز وفايروس نقص المناعة منذ عام 1988

الإسلامية المسيحية: الكنيسة الأرثوذكسية اليونانية تنتصر باستعادة ممتلكاتها من المستوطنين

الإسلامية المسيحية: الكنيسة الأرثوذكسية اليونانية تنتصر باستعادة ممتلكاتها من المستوطنين

التعليقات

الدنيا حكايات

الجالية الفلسطينية في مصر

الجالية الفلسطينية في مصر

شؤون فلسطينية

الخارجية: الصمت على جرائم الإحتلال يهدد بتقويض قواعد العدالة الدولية

الخارجية: الصمت على جرائم الإحتلال يهدد بتقويض قواعد العدالة الدولية

الاحتلال يعتدي على طلبة مدرسة &#34;اللبن الشرقية&#34;

الاحتلال يعتدي على طلبة مدرسة "اللبن الشرقية"

عصام يوسف يدعو لتحرك أممي فاعل لإنقاذ المحاصرين في غزة

عصام يوسف يدعو لتحرك أممي فاعل لإنقاذ المحاصرين في غزة

الإسلامية المسيحية: الكنيسة الأرثوذكسية اليونانية تنتصر باستعادة ممتلكاتها من المستوطنين

الإسلامية المسيحية: الكنيسة الأرثوذكسية اليونانية تنتصر باستعادة ممتلكاتها من المستوطنين

الأسرى في &#34;عسقلان&#34;: وضع السجن كارثي

الأسرى في "عسقلان": وضع السجن كارثي

قوات الاحتلال تطلق النار تجاه الأراضي شرقي خانيونس جنوب قطاع غزة

قوات الاحتلال تطلق النار تجاه الأراضي شرقي خانيونس جنوب قطاع غزة

الاحتلال يعتدي على طلبة اللبن الشرقية ويمنعهم من الوصول إلى مدرستهم

الاحتلال يعتدي على طلبة اللبن الشرقية ويمنعهم من الوصول إلى مدرستهم

تجمع الشخصيات المستقلة: لا بد من تهيئة الإجراء لانتخابات العامة

تجمع الشخصيات المستقلة: لا بد من تهيئة الإجراء لانتخابات العامة

منوعات

شاهد: ممثلة تركية لسيرين عبدالنور: &#34;ما هذه القنبلة&#34;

شاهد: ممثلة تركية لسيرين عبدالنور: "ما هذه القنبلة"

شاهد: عفاف شعيب تنتقد سهير رمزي وشهيرة وحلا شيحة بسبب خلع الحجاب

شاهد: عفاف شعيب تنتقد سهير رمزي وشهيرة وحلا شيحة بسبب خلع الحجاب

شاهد: دنيا وايمي سمير غانم يغنيان &#34;ملطشة القلوب&#34;على طريقتهما

شاهد: دنيا وايمي سمير غانم يغنيان "ملطشة القلوب"على طريقتهما

شاهد: تصرف غريب..أحلام تقبل بطن المتسابقة رباب ناجد

شاهد: تصرف غريب..أحلام تقبل بطن المتسابقة رباب ناجد

شاهد: شعبان عبد الرحيم يغني على كرسي متحرك بموسم الرياض

شاهد: شعبان عبد الرحيم يغني على كرسي متحرك بموسم الرياض

شاهد: رقصة روبي في ختام &#34;القاهرة السينمائي&#34; تشعل مواقع التواصل الاجتماعي

شاهد: رقصة روبي في ختام "القاهرة السينمائي" تشعل مواقع التواصل الاجتماعي

حقيقة انتحار منى فاروق بسبب فيديوهات خالد يوسف

حقيقة انتحار منى فاروق بسبب فيديوهات خالد يوسف

محمد منير يستعين بـ&#34;كرسي&#34; لاستكمال حفله في مصر بسبب مرضه

محمد منير يستعين بـ"كرسي" لاستكمال حفله في مصر بسبب مرضه

بيان من النيابة يحدد الوريث الوحيد لهيثم أحمد زكي

بيان من النيابة يحدد الوريث الوحيد لهيثم أحمد زكي

وفاء كيلاني من دون مكياج وتيم الحسن خلفها

وفاء كيلاني من دون مكياج وتيم الحسن خلفها

عربي

السعودية الثالثة عالميا في استقبال المهاجرين

السعودية الثالثة عالميا في استقبال المهاجرين

احتجاجات جنوبي تونس بعد وفاة شاب أحرق نفسه

احتجاجات جنوبي تونس بعد وفاة شاب أحرق نفسه

المحتجون بالعراق يحرقون مدخل ضريح بمدينة النجف

المحتجون بالعراق يحرقون مدخل ضريح بمدينة النجف

مبعوث أممي: محادثات دستور سوريا تنتهي دون توافق

مبعوث أممي: محادثات دستور سوريا تنتهي دون توافق