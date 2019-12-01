لواء جفعاتي: مستعدون لأي عملية عسكرية ضد قطاع غزة

قال قائد لواء جفعاتي في جيش الاحتلال الإسرائيلي، إيتيسك كوهين: إن تقديرات الجيش تؤكد أن جميع الأطراف غير معنية بالحرب في الوقت الحالي، مستركاً: "لكن الجيش مستعد باستمرار لقيادة أي عملية عسكرية قد تتم ضد قطاع غزة".



وأوضح كوهين، وفق صحيفة (إسرائيل هيوم)، أن القوات التابعة له تستعد باستمرار لقيادة أي حرب قد تتم في قطاع غزة، على الرغم من أن قوات اللواء تعمل في أكثر من منطقة، منها الضفة الغربية وبعض المناطق الشمالية.



وأشار إلى أنه في الأشهر الأخيرة كان هناك الكثير من حالات التوتر الأمني وأعلى من المعتاد، لافتاً إلى أنه بعد اغتيال بهاء أبو العطا القيادي في الجهاد الإسلامي انتشر جنود جفعاتي على حدود غزة، وبعد أسبوع تم مهاجمة أهداف في سوريا، وتم نشر قوات أخرى على الحدود.



وتابع: "لكن هناك فرصة لعمليات قتالية في غزة أو على جبهة الشمال"، مشيراً إلى أن الحرب ربما تكون أكبر في غزة، ويتم الاستعداد بناءً على ذلك.



وأكمل: "ما زلنا ندرب ونحسن من قدراتنا العملياتية، ولواء جفعاتي بات جاهراً، وأول من سيكون في المهام القتالية من أجل تحقيقها بالكامل"، مبيناً أن جميع الجنود لديهم القدرة للعمل داخل غزة وتدربوا بالفعل على ذلك، بما فيهم المجندين الجدد.



ولفت إلى أن لواء جفعاتي يعمل حاليًا في قطاعات وجبهات مختلفة منها الضفة الغربية، إلا أن هدفه الأساسي هو غزة والقتال هناك.



وبشأن الجدار الذي يبنى على حدود القطاع، قال كوهين: إن هذا ليس سوى خط دفاع أول في طريق القتال الذي سيتم داخل القطاع إن لزم الأمر.



وحول عمليات لواء جفعاتي بالضفة، قال كوهين إن هناك من يحاول إصدار تعليمات لتنفيذ هجمات ضد الجيش والمستوطنين، ونحن نعمل ضدهم.



رام الله - دنيا الوطن